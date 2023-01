Zainab Abbas: पाकिस्तानी एंकर को इंटरव्यू लेना पड़ा भारी, प्लेयर से टकराकर धड़ाम से गिरीं, Video

दुनिया के कई देशों में इस समय टी20 क्रिकेट का खुमार छाया हुआ है . साउथ अफ्रीका भी इससे पीछा नहीं है, जहां पर SA20 लीग का आयोजन हो रहा है. इसी कड़ी में टूर्नामेंट के 12वें मुकाबले में एमआई केप टाउन और सनराइजर्स इस्टर्न केप का मुकाबला हुआ. इस मुकाबले के दौरान पाकिस्तानी एंकर जैनब अब्बास के साथ दुखद वाकया हुआ. जैनब बाउंड्री लाइन के पास एंकरिंग करने के दौरान प्लेयर से टकरा गईं.

सनराइजर्स ईस्टरन केप की पारी के तेरहवें ओवर में यह वाकया हुआ. सैम कुरेन द्वारा फेंके गए उस ओवर की आखिरी गेंद पर मार्को जानेसन ने बेहतरीन शॉट लगाया. इस बीच बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्डर ने गेंद रोकने के लिए डाइव लगाई. हालांकि डाइव लगाने के दौरान फील्ड का पैर बाउंड्री के पास में ही इंटरव्यू कर रहीं जैनब अब्बास से टकरा गया, जिसके बाद पाकिस्तानी एंकर गिर गईं.

क्लिक करें- ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, प्रैक्टिस पर लौटे जडेजा, Video

जमीन पर गिरने के तुरंत बाद जैनब अब्बास के पास ही खड़े उनके सहयोगी ने उन्हें खड़ा होने में मदद की. जैनब अब्बास ने अपने सहयोगी का भी हाल-चाल जाना. इसके बाद जैनब अब्बास कहती हैं, 'लगता है हम ठीक हैं, बल्कि हम बच गए हैं. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

.@ZAbbasOfficial is swept off her feet!🫰



ICYMI, here's what happened on the boundary line after her collision with the fielder.



𝑷.𝑺. She's fine!🤗



More such moments from #SA20League on #JioCinema, #Sports18 & @ColorsTvTamil 📲📺#SA20onJioCinema #SA20onSports18 pic.twitter.com/8tyRBcksGe