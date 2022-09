Pakistan vs England: इंग्लैंड से अपने ही घर में पिटा पाकिस्तान, मिडिल ऑर्डर ने दिया धोखा

Pakistan vs England: एक तरफ ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत दौरे पर है, तो दूसरी ओर इंग्लैंड टीम पाकिस्तान पहुंची है. चारों टीमों के लिए अगले महीने होने वाले वर्ल्ड कप से पहले यह एक अहम सीरीज है. दोनों ही तरफ मंगलवार (21 सितंबर) को एक-एक टी20 मैच खेला गया. मोहाली में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेट से हराया.

वहीं दूसरी ओर कराची में खेले गए टी20 मुकाबले में इंग्लैंड टीम ने पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दी. इस मैच में हमेशा की तरह ही पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर ही कमजोर साबित हुआ. अच्छी शुरुआत के बाद मिडिल ऑर्डर से एक बार फिर धोखा मिला और नतीजतन पाकिस्तान को हार झेलनी पड़ी.

मिडिल ऑर्डर नहीं संभाल सका पाकिस्तानी पारी

मैच में टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतनी पाकिस्तान टीम को कप्तान बाबर आजम और विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने 85 रनों की शानदार शुरुआत दी. इसके बाद पाकिस्तान टीम ने 109 रनों पर दूसरा विकेट गंवाया. इसके बाद मिडिल ऑर्डर में कोई भी बल्लेबाज टीम को संभाल नहीं सका. बल्लेबाजों के आने-जाने का सिलसिला लगा रहा. इसी के साथ पाकिस्तान टीम 158 रनों पर आकर रुक गई.

रिजवान ने 68, बाबर ने 31 और इफ्तिखार अहमद ने 28 रन बनाए. हैदर अली 11 रन बना सके. इनके अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका. प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए तेज गेंदबाज ल्यूक वुड ने 24 रन देकर तीन विकेट झटके.

