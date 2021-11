Pak Vs Ban: बांग्लादेश सीरीज खेलने पहुंची PAK टीम ने ग्राउंड में लगाया अपना झंडा, हो गया बवाल

Ban Vs Pak: टी-20 वर्ल्डकप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार कर बाहर हुई पाकिस्तान की टीम अपने मिशन पर पहुंच चुकी है. पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश पहुंची है, जहां 19 नवंबर से टी-20 सीरीज का आगाज होना है. लेकिन सीरीज से पहले ही एक बड़ा विवाद हो गया है.



दरअसल, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश में प्रैक्टिस सेशन के दौरान अपने देश का झंडा ग्राउंड में गाढ़ दिया. जिसके बाद सोशल मीडिया पर बांग्लादेशी फैंस का गुस्सा फूटा है और उन्होंने इसका विरोध किया है. बता दें कि पाकिस्तानी टीम ने ऐसा टी-20 वर्ल्डकप के दौरान भी किया था.



पाकिस्तानी टीम ने प्रैक्टिस सेशन की तस्वीरें डालीं तो बांग्लादेश फैंस ने ट्विटर पर कहा कि इस तरह किसी दूसरे देश में आकर अपना झंडा लगाना गलत है. जबकि कुछ फैंस ने कहा कि पाकिस्तानी टीम को तुरंत वापस चले जाना चाहिए था.

Players of Pakistan cricket team practice by hanging flags at Mirpur Stadium. Hanging flags is not an expression of heroism. If there is, there is nothing to say. Let immediate action be taken. I strongly protest..6 — Pranto Deb (@PrantoD88554197) November 16, 2021

Pakistan started preparation ahead of three-match T20I and two-match Test series against Bangladesh. Pakistan team hoists a national flag there-- surely a new scene here. Cannot remember any team doing it here in recent past. Finally some int'l cricket in Mirpur. #BANvPAK pic.twitter.com/922Alf4LeC — Saif Hasnat (@saifhasnat) November 15, 2021

Go back Pakistan. Bangladesh should stop the series. Ban any kind of Pakistani flag in Bangladesh.#RecogniseTheGenicide1971 https://t.co/viUEAx5Nfq — Shahajada Shah Pervez 🇧🇩 (@ShahajadaShahP) November 15, 2021

Reportedly Some #Bangladesh Fans In Video Message Expressed Wide Disapproval Of #Pakistan Team Hoisting Flag In Practice.



I Have No Problem Personally, But I Understand Their Concern#Pak Team Should Have Followed ICC Protocols And Ask Permission

Its A Sensitive Issue #BANvPAK pic.twitter.com/RAPeNRHhTu — বাংলার ছেলে 🇧🇩 (@iSoumikSaheb) November 16, 2021

कुछ यूजर्स ने आगे लिखा कि बांग्लादेश में कई टीमें खेलने आई हैं, लेकिन किसी ने भी इस तरह अपना झंडा नहीं लगाया है. तो फिर पाकिस्तान ऐसा क्यों कक रही है.



आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बांग्लादेश में 3 टी-20 मैच खेलने हैं. पहला मैच 19 नवंबर को ढाका में और दूसरा, तीसरा मैच चिटगांव में होना है. तीन टी-20 मैच के बाद दो टेस्ट मैच भी खेले जाने हैं.

पाकिस्तान ने हाल ही में टी-20 वर्ल्डकप में शानदार प्रदर्शन किया है, सुपर-12 स्टेज में पाकिस्तान ने सभी मैच जीते थे जबकि पाकिस्तान ने सभी मैच हारे थे. पाकिस्तान को सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के सामने हार का सामना करना पड़ा था.