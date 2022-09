Mohammad Amir Pakistan squad: 'पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर का घटिया सेलेक्शन', वर्ल्ड कप से बाहर होने पर गुस्साया स्टार प्लेयर मोहम्मद आमिर

Mohammad Amir Pakistan squad T20 World Cup 2022: अगले महीने होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने गुरुवार (15 सितंबर) को ही अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. बाबर आजम की कप्तानी वाली टीम में पेसर शाहीन शाह आफरीदी की वापसी हुई है.

जबकि अनुभवी शोएब मलिक के अलावा स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर को मौका नहीं मिला है. टीम में उन खिलाड़ियों को ही तरजीह दी गई जो हालिया टी20 टीम का हिस्सा थे. इसको लेकर अब आमिर ने अपना गुस्सा जाहिर किया है.

'चीफ सेलेक्टर की चीप सेलेक्शन'

आमिर ने एक ट्वीट किया है, जिसमें सिर्फ 5 शब्दों की लाइन लिखी. इसी लाइन से आमिर ने पीसीबी के चीफ सेलेक्टर पर तंज कसा है. इस पोस्ट के जरिए आमिर ने पाकिस्तान टीम के सेलेक्शन को घटिया बताया है. आमिर ने अपने ट्वीट में लिखा, 'चीफ सेलेक्टर की चीप सेलेक्शन.'

यूजर्स ने आमिर को किया जमकर ट्रोल

आमिर का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. कुछ लोग उनकी इस बात से सहमत हैं, तो कुछ ने खुद आमिर को ही ट्रोल करना शुरू कर दिया है. एक फीमैल यूजर ने लिखा कि घटिया वो होता है, जो कुछ डॉलर के लिए अपने देश को बेच देता है. इनके अलावा भी ज्यादातर यूजर्स ने आमिर को ही ट्रोल किया है.

