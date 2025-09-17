scorecardresearch
 

रेफरी के माफीनामे का झूठ फैला रहा था पाकिस्तान, ICC ने खोल दी पोल

एशिया कप में पाकिस्तान ने दावा किया कि मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने हैंडशेक विवाद पर माफी मांगी है, लेकिन आईसीसी ने इसे झूठ करार दिया. आईसीसी ने स्पष्ट किया कि पायक्रॉफ्ट की माफी केवल भारत-पाकिस्तान मैच में हुए मिस कम्युनिकेशन के लिए थी. पाकिस्तान ने शुरुआत में यूएई के खिलाफ मैच खेलने से इनकार किया और शर्त रखी कि रेफरी माफी मांगे और सूर्यकुमार यादव पर पेनल्टी लगे.

पाकिस्तान ने मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट के माफीनामे का झूठ फैलाया (Photo: AP)
पाकिस्तान ने मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट के माफीनामे का झूठ फैलाया (Photo: AP)

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने एक बार फिर पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल दी है. दरअसल, एशिया कप में पाकिस्तान और यूएई के बीच तगड़े ड्रामे के बाद जब मुकाबला शुरू हुआ तो पाकिस्तान क्रिकेट काउंसिल (पीसीबी) ने एक झूठ फैलाया. पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने माफी मांग ली. जिसके बाद पाकिस्तान मैच खेलने के लिए राजी हुआ है. लेकिन आईसीसी ने साफ कर दिया की रेफरी ने माफी तो मांगी है लेकिन उनकी माफी हैंडशेक विवाद को लेकर नहीं है.

आईसीसी ने साफतौर पर कहा कि मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने माफी मांगी जरूर है लेकिन वो माफी उन्होंने भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान दोनों टीमों के बीच हुए मिस कम्युनिकेशन के लिए मांगी है न कि हैंडशेक विवाद में उनकी गलती के लिए. बता दें कि पीसीबी की शिकायत पर आईसीसी ने पहले भी रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को क्लीन चिट दी थी. ऐसे में आईसीसी ने साफ किया कि हैंडशेक विवाद पर रेफरी के माफी का कोई सवाल ही नहीं उठता है.

वहीं, पीसीबी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मीडिया में ये झूठ फैलाया कि मैच रेफरी ने माफी मांग ली है. जिसके बाद पाकिस्तानी टीम यूएई के साथ मैच खेलने को राजी हुआ.

मैच से पहले पाकिस्तान ने क्या किया?

पाकिस्तान ने यूएई के साथ मुकाबले से ठीक एक घंटे पहले कहा कि वो इस मैच में हिस्सा नहीं लेगा. पाकिस्तानी टीम होटल से मैदान के लिए रवाना भी नहीं हुई. टीम मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों को होटल में वापस जाकर अपने कमरे में रहने का आदेश दिया था. पाकिस्तान ने दो शर्त रखी और कहा कि अगर मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट माफी मांगते हैं, और टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव पर पेनल्टी लगती है तभी वो ये मैच खेलेंगे. लेकिन आईसीसी ने दोनों ही मांग मानने से इनकार कर दिया.

फजीहत होता देख पाकिस्तान बोर्ड की ओर से फिर कहा गया कि वो मैच खेलने के लिए राजी हैं और फिर एक घंटे की देरी से रात 9 बजे ये मैच शुरू हुआ. बता दें कि अगर पाकिस्तान ये मैच नहीं खेलता तो वह एशिया कप टूर्नामेंट से बाहर हो जाता . क्योंकि इससे यूएई को वॉकओवर मिल जाता और दो अंक के साथ मेजबान टीम यूएई सुपर-4 के लिए क्वालिफाई कर जाती.
 

