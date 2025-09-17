सूर्यकुमार यादव पर फाइन लगाओ और... जिद पर अड़ा था पाकिस्तान, ICC ने एक भी शर्त नहीं मानी

एशिया कप 2025 के 10वें मुकाबले में मेजबान यूएई के साथ मैच से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खूब ड्रामा किया. क्रिकेट मैच में भारत से हार के बाद से ही पाकिस्तान की बौखलाहट साफ नजर आ रही है. इस बीच PCB ने यूएई संग मैच से पहले ICC के सामने दो प्रमुख मांगें रख दीं. पाकिस्तान का कहना था कि अगर ये दोनों मांगें नहीं मानी जाती तो वह आज बुधवार को होने वाला मैच नहीं खेलेगा. हालांकि ICC ने किसी भी मांग को मानने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान को फिर से फजीहत का सामना करना पड़ा.

दरअसल, पाकिस्तान ने ICC से अंपायर एंडी पायक्रॉफ्ट को मैच रेफरी से हटाने की मांग की थी. PCB का आरोप था कि पायक्रॉफ्ट की अंपायरिंग के कारण टीम को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी. कारण, रविवार को भारत-पाकिस्तान मुकाबले के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया था, जो पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता का प्रतीक था. PCB ने इस घटना के लिए पायक्रॉफ्ट को जिम्मेदार ठहराया था. लेकिन ICC ने PCB की मांग को अस्वीकार कर दिया.

PCB की पहली मांग: एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाया जाए

PCB ने एशिया कप में मैच ऑफिशियेट करने वाले अंपायर एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की है. पाकिस्तानी बोर्ड का आरोप है कि पायक्रॉफ्ट की अंपायरिंग में पक्षपातपूर्ण रवैया नजर आया है और यह पाकिस्तान टीम के लिए न्यायसंगत नहीं है. PCB का कहना है कि ऐसे अंपायर के रहते टीम की सुरक्षा और निष्पक्ष खेल सुनिश्चित नहीं हो सकता.

Advertisement

PCB की दूसरी मांग: सूर्यकुमार यादव पर कार्रवाई

PCB ने ICC से भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. बोर्ड का आरोप है कि सूर्यकुमार ने भारत-पाकिस्तान मैच में जीत के बाद राजनीतिक टिप्पणी की है, जो क्रिकेट के मैदान और खेल की गरिमा के खिलाफ है. PCB ने ICC से अनुरोध किया कि यादव पर पेनल्टी लगाई जाए ताकि भविष्य में किसी खिलाड़ी द्वारा राजनीतिक टिप्पणी न की जाए.

एशिया कप पर प्रभाव

बता दें कि भारत और पाकिस्तान की टीम ग्रुप-बी में है. इसमें कुल 4 टीमें हैं. टीम इंडिया ने अपने दोनों मैच जीते हैं और सुपर-4 के लिए क्वालिफाई कर लिया है. जबकि ओमान की टीम को अपने दोनों मैच में हार मिली है और वह रेस से बाहर है. जबकि सुपर-4 में पहुंचने के लिए पाकिस्तान और यूएई के बीच टक्कर होनी है. जो भी टीम जीतेगी वह भारत के साथ सुपर-4 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी.

---- समाप्त ----