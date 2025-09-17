scorecardresearch
 

Feedback

सूर्यकुमार यादव पर फाइन लगाओ और... जिद पर अड़ा था पाकिस्तान, ICC ने एक भी शर्त नहीं मानी

भारत से मैच हारने के बाद से पाकिस्तान की बौखलाहट साफ नजर आ रही है. इसके बाद से ही पाकिस्तान तरह-तरह के आरोप लगाकर ICC के सामने शर्तें रख रहा था. साथ ही यूएई के साथ मैच का बहिष्कार करने तक की चेतावनी दे डाली थी. हालांकि ICC ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की किसी भी शर्त को मानने से इनकार कर दिया.

Advertisement
X
पाकिस्तान ने ICC से अंपायर एंडी पायक्रॉफ्ट को मैच रेफरी से हटाने की मांग की थी. (File Photo- PTI)
पाकिस्तान ने ICC से अंपायर एंडी पायक्रॉफ्ट को मैच रेफरी से हटाने की मांग की थी. (File Photo- PTI)

एशिया कप 2025 के 10वें मुकाबले में मेजबान यूएई के साथ मैच से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खूब ड्रामा किया. क्रिकेट मैच में भारत से हार के बाद से ही पाकिस्तान की बौखलाहट साफ नजर आ रही है. इस बीच PCB ने यूएई संग मैच से पहले ICC के सामने दो प्रमुख मांगें रख दीं. पाकिस्तान का कहना था कि अगर ये दोनों मांगें नहीं मानी जाती तो वह आज बुधवार को होने वाला मैच नहीं खेलेगा. हालांकि ICC ने किसी भी मांग को मानने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान को फिर से फजीहत का सामना करना पड़ा.

दरअसल, पाकिस्तान ने ICC से अंपायर एंडी पायक्रॉफ्ट को मैच रेफरी से हटाने की मांग की थी. PCB का आरोप था कि पायक्रॉफ्ट की अंपायरिंग के कारण टीम को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी. कारण, रविवार को भारत-पाकिस्तान मुकाबले के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया था, जो पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता का प्रतीक था. PCB ने इस घटना के लिए पायक्रॉफ्ट को जिम्मेदार ठहराया था. लेकिन ICC ने PCB की मांग को अस्वीकार कर दिया.

PCB की पहली मांग: एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाया जाए

सम्बंधित ख़बरें

Asia Cup: Pakistan has refused to play a match against the UAE.
एशिया कप: रेफरी विवाद पर PAK का बॉयकॉट, UAE से मैच नहीं खेलेगी टीम 
पाकिस्तान ने UAE के ख़िलाफ़ दुबई में खेले जाने वाले मैच का किया बॉयकॉट (Photo: AP)
होटल के बाहर खड़ी थी बस, सामान भी लोड... फिर आया एक मैसेज और कमरों में लौट गए PAK खिलाड़ी 
Terrorist Eliass confession about Kashmir, serious allegations against the Pakistani army!
दिल्ली-मुंबई हमले के पीछे किसका हाथ? जैश आतंकी का कबूलनामा 
India vs Pakistan Asia cup 2025 Match
4 द‍िन काटा बवाल, अब एश‍िया कप छोड़ भागा PAK! जानें क्रिकेट के 'सबसे बड़े व‍िवाद' की पूरी कहानी  
ऑपरेशन सिंदूर से थर्राया पाकिस्तान, परमाणु धमकी से नहीं डरता मोदी का नया भारत  

PCB ने एशिया कप में मैच ऑफिशियेट करने वाले अंपायर एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की है. पाकिस्तानी बोर्ड का आरोप है कि पायक्रॉफ्ट की अंपायरिंग में पक्षपातपूर्ण रवैया नजर आया है और यह पाकिस्तान टीम के लिए न्यायसंगत नहीं है. PCB का कहना है कि ऐसे अंपायर के रहते टीम की सुरक्षा और निष्पक्ष खेल सुनिश्चित नहीं हो सकता.

Advertisement

PCB की दूसरी मांग: सूर्यकुमार यादव पर कार्रवाई

PCB ने ICC से भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. बोर्ड का आरोप है कि सूर्यकुमार ने भारत-पाकिस्तान मैच में जीत के बाद राजनीतिक टिप्पणी की है, जो क्रिकेट के मैदान और खेल की गरिमा के खिलाफ है. PCB ने ICC से अनुरोध किया कि यादव पर पेनल्टी लगाई जाए ताकि भविष्य में किसी खिलाड़ी द्वारा राजनीतिक टिप्पणी न की जाए.

एशिया कप पर प्रभाव

बता दें कि भारत और पाकिस्तान की टीम ग्रुप-बी में है. इसमें कुल 4 टीमें हैं. टीम इंडिया ने अपने दोनों मैच जीते हैं और सुपर-4 के लिए क्वालिफाई कर लिया है. जबकि ओमान की टीम को अपने दोनों मैच में हार मिली है और वह रेस से बाहर है. जबकि सुपर-4 में पहुंचने के लिए पाकिस्तान और यूएई के बीच टक्कर होनी है. जो भी टीम जीतेगी वह भारत के साथ सुपर-4 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement