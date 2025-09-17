कहावत है लौट के उल्लू घर को आए या लौट के के बुद्धु घर को आए... ये बात पाकिस्तानी टीम पर एकदम फ‍िट बैठती है. जो पाकिस्तानी टीम बहुत बुलंदी से UAE के ख‍िलाफ मुकाबले में ड‍िमांड कर रही थी कि मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाया जाए, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव पर फाइन लगाया जाए. उनकी सारी मांगे नहीं मानी गईं और अब पाकिस्तान मैच खेलने को तैयार हो गया.

PCB ने मैच से पहले ICC से सूर्यकुमार यादव पर सजा देने की मांग की थी. PCB का कहना था कि PCB ने दो औपचारिक मांगें पेश की थीं. पहली मांग में एंडी पायक्रॉफ्ट को एशिया कप में रेफरी पद से हटाने की बात कही गई थी.

वहीं दूसरी मांग में सूर्या के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी, क्योंकि उन पर राजनीतिक रूप से भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया गया है. लेकिन पाकिस्तान को अंतत: मैच खेलने के ल‍िए उतरना पड़ा. मैच तय समय से एक घंटे देरी से शुरू होने की बात सामने आई. पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ.

17 स‍ितंबर को पाक‍िस्तान ने क्या-क्या ड्रामा क‍िया ?

एशिया कप में मैच को लेकर पाकिस्तान टीम ने पहले का स्टेडियम जाने से पहले बस रोक दी गई. टीम मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों को होटल में वापस जाकर अपने कमरे में रहने का आदेश दिया था. पाक मीडिया के हवाले से रिपोर्ट आईं कि PCB के अधिकारियों ने कहा है कि यदि मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट माफी मांगते हैं, तो मामला सुलझ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ.



ध्यान रहे अगर पाकिस्तान ये मैच नहीं खेलता तो वह एशिया कप टूर्नामेंट से बाहर हो जाता . क्योंकि इससे यूएई को वॉकओवर मिल जाता और दो अंक के साथ मेजबान टीम यूएई सुपर-4 के लिए क्वालिफाई कर जाती, पर अब यह मुकाबला हो रहा है.

---- समाप्त ----