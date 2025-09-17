scorecardresearch
 

Feedback

खिलाड़ियों को होटल में रोका, 2 शर्तें रखीं... सारी नौटंक‍ियां फुस्स, लौट के पाकिस्तान स्टेडियम को आया

पाकिस्तान ने UAE संग 17 स‍ितंबर को होने वाले मुकाबले से पहले जमकर ड्रामा काटा. मैच को लेकर भी सुपर सस्पेंस बनाकर रख दिया, लेकिन अंतत: मैच खेलने का फैसला किया. पाकिस्तान ने पहले लगा क‍ि उनकी बातें मान ली जाएंगी.

Advertisement
X
UAE के ख‍िलाफ खेलने उतरेगी PAK टीम (Photo: AP)
UAE के ख‍िलाफ खेलने उतरेगी PAK टीम (Photo: AP)

कहावत है लौट के उल्लू घर को आए या लौट के के बुद्धु घर को आए... ये बात पाकिस्तानी टीम पर एकदम फ‍िट बैठती है.  जो पाकिस्तानी टीम बहुत बुलंदी से UAE के ख‍िलाफ मुकाबले में ड‍िमांड कर रही थी कि मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाया जाए, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव पर फाइन लगाया जाए. उनकी सारी मांगे नहीं मानी गईं और अब पाकिस्तान मैच खेलने को तैयार हो गया. 

PCB ने मैच से पहले ICC से सूर्यकुमार यादव पर सजा देने की मांग की थी. PCB का कहना था कि PCB ने दो औपचारिक मांगें पेश की थीं. पहली मांग में एंडी पायक्रॉफ्ट को एशिया कप में रेफरी पद से हटाने की बात कही गई थी.

वहीं  दूसरी मांग में सूर्या के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी, क्योंकि उन पर राजनीतिक रूप से भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया गया है. लेकिन पाकिस्तान को अंतत: मैच खेलने के ल‍िए उतरना पड़ा. मैच तय समय से एक घंटे देरी से शुरू होने की बात सामने आई. पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. 

सम्बंधित ख़बरें

Asia Cup: Pakistan has refused to play a match against the UAE.
एशिया कप: रेफरी विवाद पर PAK का बॉयकॉट, UAE से मैच नहीं खेलेगी टीम 
Pakistan's players walk back to the pavilion at the end of the Asia Cup 2025 Twenty20 international cricket match against India at the Dubai International Stadium in Dubai on September 14, 2025
सूर्यकुमार पर फाइन लगाओ और... जिद पर अड़ा था पाकिस्तान, ICC ने एक भी शर्त नहीं मानी 
पाकिस्तान ने UAE के ख़िलाफ़ दुबई में खेले जाने वाले मैच का किया बॉयकॉट (Photo: AP)
होटल के बाहर खड़ी थी बस, सामान भी लोड... फिर आया एक मैसेज और कमरों में लौट गए PAK खिलाड़ी 
Terrorist Eliass confession about Kashmir, serious allegations against the Pakistani army!
दिल्ली-मुंबई हमले के पीछे किसका हाथ? जैश आतंकी का कबूलनामा 
India vs Pakistan Asia cup 2025 Match
4 द‍िन काटा बवाल, अब एश‍िया कप छोड़ भागा PAK! जानें क्रिकेट के 'सबसे बड़े व‍िवाद' की पूरी कहानी  

17 स‍ितंबर को पाक‍िस्तान ने क्या-क्या ड्रामा क‍िया ? 
एशिया कप में मैच को लेकर पाकिस्तान टीम ने पहले का स्टेडियम जाने से पहले बस रोक दी गई.  टीम मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों को होटल में वापस जाकर अपने कमरे में रहने का आदेश दिया था. पाक मीडिया के हवाले से रिपोर्ट आईं कि PCB के अधिकारियों ने कहा है कि यदि मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट माफी मांगते हैं, तो मामला सुलझ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. 

ध्यान रहे अगर पाकिस्तान ये मैच नहीं खेलता तो वह एशिया कप टूर्नामेंट से बाहर हो जाता . क्योंकि इससे यूएई को वॉकओवर मिल जाता और दो अंक के साथ मेजबान टीम यूएई सुपर-4 के लिए क्वालिफाई कर जाती, पर अब यह मुकाबला हो रहा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement