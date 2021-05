जिम्बाब्वे के बल्लेबाज को उकसा रहे थे हसन अली, मिला तगड़ा जवाब

पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन मैदान पर अजब ड्रामा देखने को मिला. पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली और ल्यूक जॉन्ग्वे के बीच भिड़ंत हो गई. ये पूरा वाकया जिम्बाब्वे की पारी के 49वें ओवर में हुआ.

49वें ओवर की दो गेंदें फेंकने के बाद हसन अली ने ल्यूक जॉन्ग्वे को उकसाया. इसका जवाब ल्यूक ने चौका जड़कर दिया. ल्यूक जॉन्ग्वे ने इसके बाद हसन अली को इशारे से बताया कि जवाब ऐसे दिया जाता है. ल्यूक के इस जवाब से हसन अली का गुस्सा और बढ़ गया. वो कुछ कहते हुए स्ट्राइक पर खड़े ल्यूक जॉन्ग्वे की ओर आगे बढ़े.

हसन अली को अपनी ओर आता देख ल्यूक भी आक्रामक हो गए. दोनों में बहस शुरू हो गई. माहौल को खराब होता देख पाकिस्तान के विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान बीच बचाव के लिए आए और हसन अली को खींचकर ल्यूक से दूर ले गए. हालांकि ड्रामा इसके बाद भी जारी रहा.

हसन अली 5वीं गेंद डालने के लिए दौड़ रहे थे कि ल्यूक जॉन्ग्वे विकेट से हट गए. हसन अली को गेंद को दोबारा डालने के लिए रन अप लेने जाना पड़ा. इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर हसन अली ने जीभ निकालकर जिम्बाब्वे के बल्लेबाज को गेंद फेंकने से पहले चिढ़ाया.

In case you missed it.

Dear Hassan, if you dish it out, you must be able to take it also! The walk away sealed the W #ZIMvPAK



Credit: Rabbitholebd Sports pic.twitter.com/meBMuHkXMW