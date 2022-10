Babar Azam vs Zimbabwe T20 World Cup: 'जिम्बाब्वे' भी नहीं लिख सके बाबर आजम, 7 साल पुराने ट्वीट पर ट्रोल

Babar Azam vs Zimbabwe T20 World Cup 2022: पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमेशा से ही अपनी कमजोर इंग्लिश के लिए जानी जाती है. कई बार टीम के कप्तान और खिलाड़ी इसी कारण से ट्रोल हो चुके हैं. इस बार मौजूदा टीम के कप्तान बाबर आजम की क्लास लगी है. दरअसल, इसी बीच यूजर्स ने पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम का एक 7 साल पुराना ट्वीट ढूंढ निकाला है.

इस ट्वीट में बाबर ने इंग्लिश में सिर्फ 'वेलकम जिम्बाब्वे' लिखा है, लेकिन इसमें उन्होंने स्पेलिंग की ऐसी गलती कर दी कि वह आज तक ट्रोल हो रहे हैं. यूजर्स ने यह सब टी20 वर्ल्ड कप 2022 में जिम्बाब्वे जैसी कमजोरी टीम के खिलाफ पाकिस्तान की हार के बाद किया है. यूजर्स ने बाबर को ट्रोल करने का एक और बहाना ढूंढ निकाला है.

बाबर इंग्लिश में नहीं लिख पाए 'जिम्बाब्वे'

दरअसल, यह बात मई 2015 की है. उस वक्त जिम्बाब्वे टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था. तब दोनों टीमों के बीच तीन वनडे और दो टी20 मैचों की सीरीज खेली गई थी. उसी वक्त जब जिम्बाब्वे टीम पाकिस्तान पहुंची थी, तब बाबर आजम ने वेलकम करने के लिए यह ट्वीट किया था. तब बाबर ने लिखा था, 'Welcome zimbaway.' बस फिर क्या था, बाबर इस ट्वीट के कारण अब तक ट्रोल हो रहे हैं.

Welcome zimbaway

बता दें कि जिम्बाब्वे को इंग्लिश में 'Zimbabwe' ऐसे लिखा जाता है. जबकि बाबर ने 'zimbaway' इस तरह से लिखा. बाबर ने आखिरी के तीन लेटर में 'bwe' की जगह 'way' लिख दिया है. इस पर यूजर्स ने कई तरह से कमेंट किए और बाबर को जमकर ट्रोल किया है.

Welcome Pakistan From Australia airports..

This shall too pass stay strong 😊🇿🇼