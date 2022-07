PAK Vs SL: गॉल में पाकिस्तान ने रच दिया इतिहास, 344 रन बना श्रीलंका से जीता टेस्ट, बना महारिकॉर्ड

पाकिस्तान ने बुधवार को श्रीलंका को गॉल टेस्ट मैच में हराकर कमाल कर दिया है. श्रीलंका द्वारा दिए गए 342 के टारगेट पाकिस्तान ने मैच के आखिरी दिन चेज़ कर लिया और चार विकेट से जीत दर्ज कर ली. गॉल क्रिकेट मैदान पर चौथी पारी में यह अभी तक का सबसे बड़ा टारगेट चेज़ है. आखिरी दिन पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए सिर्फ 120 रन बनाने थे, जो उसने हासिल कर लिए.

पाकिस्तान की इस जीत के हीरो अब्दुल्ला शफीक रहे जिन्होंने नाबाद 160 रनों की पारी खेली. अब्दुल ने 408 बॉल में इतने रन बनाए और अंत तक टिके रहे. पाकिस्तान को दूसरी ओर झटके भी लग रहे थे, ऐसे में लगा कि कहीं मैच ना फंस जाए लेकिन अब्दुल ने एक छोर को थामे रखा और अपनी टीम को जीत दिला दी.



मैच का ऐसा रहा था हाल



गॉल में हुए सीरीज़ के पहले मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी की और सिर्फ 222 रन ही बना पाई. दिनेश चांडीमल के 76 रनों ने श्रीलंका की लाज बचाई, जबकि पाकिस्तान की ओर से शाहीन शाह आफरीदी ने चार विकेट लिए थे.



जवाब में पाकिस्तान ने पहली पारी में सिर्फ 218 रन ही बनाए, कप्तान बाबर आजम ने यहां कमाल की 119 रनों की पारी खेली. उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज कमाल नहीं कर सका, बाबर के बाद सबसे ज्यादा स्कोर सिर्फ 19 रनों का था जो मोहम्मद रिज़वान ने बनाया था.

Runs: 1️⃣6️⃣0️⃣*

Balls: 4️⃣0️⃣8️⃣

Fours: 7️⃣

Six: 1️⃣



The hero of Pakistan's unforgettable chase, @imabd28 is player of the match for his marathon knock 🏆#SLvPAK | #BackTheBoysInGreen pic.twitter.com/QVSKceAQqQ