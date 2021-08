सच साबित हुई फवाद आलम की मां की भविष्यवाणी, कहा था- जाओ बेटा आज तुम शतक बनाओगे

पाकिस्तान के बल्लेबाज फवाद आलम वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शतक जड़कर सुर्खियों में हैं. 35 साल के फवाद आलम ने 213 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 124 रन बनाए. ये उनके टेस्ट करियर की 5वीं सेंचुरी है. फवाद के शतक की मदद से पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी 302 रनों पर घोषित की.

इस धमाकेदार पारी के बाद फवाद आलम ने खुलासा किया है कि उनकी मां ने शतक की भविष्यवाणी कर दी थी. फवाद आलम ने कहा, 'मेरी मां ने मुझे मैच के पहले दिन, मैदान पर जाने से पहले फोन किया था. मां ने मुझसे कहा 'जाओ, तुम आज शतक बनाओगे.' फवाद आलम ने कहा कि मुझे नहीं पता कि यह मेरी मां का आशीर्वाद था या नहीं.

फवाद आलम जब बल्लेबाजी करने उतरे थे तब पाकिस्तान टीम संकट में थी. वह 2 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी थी. फवाद ने इसके बाद कप्तान बाबर आजम के साथ मोर्चा संभाला और चौथे विकेट के लिए 165 रनों की साझेदारी की. बाबर आजम ने 75 रनों की पारी खेली. इन दोनों बल्लेबाजों की बदौलत पाकिस्तान 300 का स्कोर पार करने में सफल रहा.

उधर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद एक वीडियो शेयर किया, जिसमें आलम कहते हैं, 'मैच के पहले दिन अम्मी (मां) ने मुझे मैदान पर जाने से पहले, सुबह लगभग 8 बजे कॉल किया था, उस समय पाकिस्तान में शाम के 6 बजे थे. अम्मी ने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि, 'जाओ, तुम आज शतक बनाओगे.'

