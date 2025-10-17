मोहम्मद शमी और अजीत अगरकर में सब कुछ ठीक नहीं? 20 दिन में आए 3 अलग बयान... टीम सेलेक्शन पर उठे सवाल

टीम सेलेक्शन को लेकर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर अब खुलकर आमने-सामने आ गए हैं. पिछले करीब 20 दिनों में तीन बार दोनों एक-दूसरे पर सवाल उठा चुके हैं. इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर से जब वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ था. इस सीरीज में शमी को मौका नहीं मिला था.

तब सेलेक्शन कमेटी के चेयरमैन अजीत अगरकर ने कहा था कि शमी के बारे में अभी कोई नई जानकारी नहीं है. हालांकि, उन्होंने हाल में ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला है और उन्हें अधिक मैच खेलने की आवश्यकता है. यानी अगरकर ने साफ कह दिया था कि शमी की फिटनेस को लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई है.

यह भी पढ़ें: 'रणजी खेल सकता हूं तो ODI क्यों नहीं...', टीम इंडिया के सेलेक्टर्स पर भड़के मोहम्मद शमी

शमी ने सेलेक्टर्स पर साधा निशाना

अगरकर के इस बयान के करीब दो हफ्ते बाद 14 अक्तूबर को शमी ने अपनी फिटनेस को लेकर चल रही अफवाहों पर विराम लगाते हुए टीम मैनेजमेंट पर तीखा तंज कसा था. ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे और टी20 टीम से बाहर किए जाने के बाद शमी ने कहा कि वह पूरी तरह मैच फिट हैं और किसी भी प्रारूप में खेलने के लिए तैयार हैं.

Advertisement

शमी ने कहा कि फिटनेस को लेकर टीम मैनेजमेंट की ओर से उनसे कोई बातचीत नहीं हुई. उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर वह चार दिन का रणजी ट्रॉफी मैच खेल सकते हैं, तो 50 ओवर का क्रिकेट खेलने में भी सक्षम हैं. शमी ने कहा, 'भारतीय टीम ने मुझसे फिटनेस के बारे में कोई बात नहीं की. मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जो खुद जाकर अपनी फिटनेस की जानकारी दे. अगर मैं चार दिन का क्रिकेट खेल सकता हूं तो 50 ओवर क्यों नहीं खेल सकता? अगर मैं फिट नहीं होता तो मैं एनसीए में होता, रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहा होता.'

यह भी पढ़ें: रोहित शर्मा से कप्तानी ली गई या उन्होंने खुद छोड़ी? चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने दी सफाई

अब फिर अगरकर ने उठाए सवाल

मोहम्मद शमी के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अगरकर ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा कि अगर वह फिट होते, तो वह टीम में होते. उन्होंने कहा, 'अगर वह मुझसे ऐसा कहते हैं, तो मैं शायद इसका जवाब दूंगा. मुझे ठीक से पता नहीं है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या कहा. अगर मैं यह पढ़ूं, तो शायद उन्हें फ़ोन कर दूं, लेकिन मेरा फ़ोन सभी खिलाड़ियों के लिए हमेशा चालू रहता है. पिछले कुछ महीनों में मेरी उनसे कई बार बातचीत हुई है.'

Advertisement

अगरकर ने कहा कि वह भारत के लिए एक अविश्वसनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी रहे हैं. अगर उन्होंने कुछ कहा, तो शायद वह बातचीत मुझे उनसे करनी है या उन्हें मुझसे. लेकिन अगर वह फिट होते, तो वह विमान में होते. दुर्भाग्य से, वह फिट नहीं थे. बता दें कि शमी लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भी उन्हें नहीं चुना गया है जहां भारतीय टीम 3 मैचों की वनडे और 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी.

---- समाप्त ----