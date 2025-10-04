scorecardresearch
 

Feedback

रोहित शर्मा से कप्तानी ली गई या उन्होंने खुद छोड़ी? चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने दी सफाई

भारतीय क्रिकेट में अब ट्रांजिशन का दौर चल पड़ा है. पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप के बाद सूर्यकुमार यादव क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में भारतीय टीम के कप्तान बने. अब शुभमन गिल को टेस्ट के बाद वनडे टीम की भी कमान सौंपी गई है.

Advertisement
X
रोहित शर्मा अब वनडे क्रिकेट में स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे.
रोहित शर्मा अब वनडे क्रिकेट में स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे.

टेस्ट के बाद अब भारत की वनडे टीम के भी कप्तान शुभमन गिल बन गए हैं. ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति ने वनडे और टी20 टीम की घोषणा की. विराट कोहली और रोहित शर्मा वनडे टीम में शामिल किए गए हैं. हालांकि रोहित शर्मा अब स्पेशलिस्ट बैटर के तौर पर खेलेंगे.

रोहित शर्मा कप्तानी से हटे या हटाए गए, ये पूरी तरह साफ नहीं है. हालांकि मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के बयान से ऐसा लगता है कि उन्हें शायद कप्तानी से हटाया गया है. अजीत अगरकर ने टीम की घोषणा के दौरान जोर देकर कहा कि चयनकर्ता तीनों फॉर्मेट के लिए अलग-अलग कप्तान रखने के पक्ष में नहीं थे.

अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'तीनों प्रारूपों के लिए तीन अलग-अलग कप्तान रखना व्यावहारिक रूप से असंभव है. वनडे क्रिकेट इस समय सबसे कम खेला जाने वाला फॉर्मेट है. हमारा ध्यान आगामी टी20 विश्व कप पर है. गिल को एडजस्ट होने के लिए समय देना चाहते हैं.'

रोहित-विराट पूरी तरह फिट: अजीत अगरकर

सम्बंधित ख़बरें

Shubman Gill and Rohit Sharma
ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम का ऐलान, शुभमन गिल वनडे के भी कप्तान, ROKO भी स्क्वॉड में 
India's Virat Kohli (R) and Rohit Sharma
AUS दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान आज, ROKO की वापसी तय!  
Suryakumar Yadav
'अदृश्य ट्रॉफी' के साथ सूर्या का आइकॉन‍िक सेल‍िब्रेशन, VIDEO देख पाक‍िस्तान जल-भुन जाएगा 
Bumrah and Kaif
Jaspreet Bumrah और Kaif में हुई तीखी तकरार! 
Abhishek Sharma
Asia Cup के दौरान Abhishek Sharma ने रचा इतिहास! 

अजीत अगरकर ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर कहा, 'विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टीम में शामिल होने के लिए सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं. हम हमेशा चयनित खिलाड़ियों के नाम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) को भेजते हैं और उनकी फिटनेस की पुष्टि करते हैं.' अजीत अगरकर ने ये भी कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही 2027 वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर प्रतिबद्ध नहीं हैं.

Advertisement

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल.

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की टी20 टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह और वॉशिंगटन सुंदर.

भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे का फुल शेड्यूल
19 अक्टूबर: पहला वनडे, पर्थ
23 अक्टूबर: दूसरा वनडे, एडिलेड
25 अक्टूबर: तीसरा वनडे, सिडनी
29 अक्टूबर: पहला T20, कैनबरा
31 अक्टूबर: दूसरा T20, मेलबर्न
2 नवंबर: तीसरा T20, होबार्ट
6 नवंबर: चौथा T20, गोल्ड कोस्ट
8 नवंबर: पांचवां T20, ब्रिस्बेन

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement