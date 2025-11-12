scorecardresearch
 

कोलकाता टेस्ट से नीतीश रेड्डी की हुई छुट्टी, जानें क्यों टीम इंडिया से किए गए रिलीज

भारतीय ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट से पहले रिलीज कर दिया गया है.

नीतीश रेड्डी को भारत-अफ्रीका सीरीज से किया गया रिलीज (Photo: ITG)
नीतीश रेड्डी को भारत-अफ्रीका सीरीज से किया गया रिलीज (Photo: ITG)

भारतीय ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले कोलकाता टेस्ट से रिलीज कर दिया गया है. वह दूसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया से जुड़ेंगे. 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारत-अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा. टीम इंडिया से रिलीज होने के बाद रेड्डी राजकोट में इंडिया ए टीम से जुड़ेंगे, जो इस समय दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ अनऑफिशियल टेस्ट खेल रही है.

जानें क्यों लिया गया फैसला

रेड्डी ईडन गार्डन्स में भारतीय टेस्ट टीम के साथ अभ्यास शिविर में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने उन्हें बीच में ही छोड़ने का फैसला किया. माना जा रहा है कि यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि उनके शुरुआती टेस्ट की प्लेइंग इलेवन में शामिल होने की संभावना नहीं थी.

यह भी पढ़ें: कोलकाता टेस्ट से पहले बड़ा फैसला... प्लेइंग इलेवन में ध्रुव जुरेल की एंट्री, बेंच पर रहेंगे नीतीश रेड्डी?

राजकोट के लिए रवाना हुए रेड्डी

सूत्रों के मुताबिक, 22 वर्षीय आंध्र के ऑलराउंडर इस हफ्ते की शुरुआत में राजकोट रवाना हो गए, जहां वह साउथ अफ्रीका ए टीम के खिलाफ होने वाले लिस्ट ए मुकाबलों में खेलेंगे. इस कदम का उद्देश्य उन्हें अधिक मैच टाइम और फिटनेस हासिल करने का मौका देना है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में चोटों के कारण उनका खेल सीमित रहा है.

प्लेइंग 11 में नहीं बन रही थी रेड्डी की जगह

भारत के सहायक कोच रायन टेन डोशाटे ने 12 नवंबर (बुधवार) को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग स्पष्ट कर दिया था कि रेड्डी शुरुआती टेस्ट का हिस्सा नहीं होंगे. उन्होंने संकेत दिया था कि ध्रुव जुरेल प्लेइंग इलेवन में शामिल होंगे. जुरेल की निरंतर फॉर्म और प्रभावी प्रदर्शन के चलते उनका चयन तय माना गया, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से रेड्डी को रिलीज़ करने का रास्ता खुला.

यह भी पढ़ें: ईडन बनेगा रणभूमि... भारत-साउथ अफ्रीका आमने-सामने, WTC की रेस में कौन लेगा बढ़त?

हाल के महीनों में रेड्डी की क्रिकेट यात्रा चोटों से प्रभावित रही है. एडिलेड में वनडे सीरीज़ के दौरान लगी लेफ्ट क्वाड्रिसेप्स चोट के चलते वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरुआती तीन टी20 मैचों से बाहर हो गए थे. बाद में फिटनेस पाने के बावजूद उन्हें गर्दन में ऐंठन की समस्या रही, जिससे उनकी लय प्रभावित हुई.

एक समय भारत के सबसे संभावनाशील टेस्ट ऑलराउंडरों में गिने जाने वाले रेड्डी का अब मुख्य लक्ष्य इंडिया ए टीम के साथ फॉर्म और रिदम वापस पाना होगा. उनका टीम से हटना भारत को संयोजन बेहतर करने में मदद करेगा, क्योंकि रवींद्र जडेजा और अक्षर पटेल दोनों अनुभवी ऑलराउंडर इस सीरीज़ के लिए उपलब्ध हैं.

---- समाप्त ----
TOPICS:

