कोलकाता टेस्ट से पहले बड़ा फैसला... प्लेइंग इलेवन में ध्रुव जुरेल की एंट्री, बेंच पर रहेंगे नीतीश रेड्डी?

जबरदस्त फॉर्म में चल रहे 24 साल के विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में खेलेंगे, जबकि ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी को बाहर बैठना पड़ सकता है. यह जानकारी टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रायन टेन डोशेट ने बुधवार को दी.

कोलकाता में शुक्रवार से शुरू हो रहे पहले टेस्ट से पहले रायन टेन डोशेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'हमें टीम कॉम्बिनेशन को लेकर अब काफी हद तक स्पष्टता है. पिछले छह महीनों में ध्रुव ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है- खासकर पिछले हफ्ते बेंगलुरु में साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ दो शतक लगाकर वह निश्चित रूप से इस हफ्ते खेलने जा रहा है.'

उन्होंने आगे कहा, 'हमारी प्राथमिकता मैच जीतने की रणनीति तैयार करना है. नीतीश के मामले में हमारी स्थिति नहीं बदली है. उन्हें ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला. लेकिन इस सीरीज के महत्व और हालात को देखते हुए, संभव है कि इस हफ्ते वह पहले टेस्ट में न खेलें.'

पहले ही माना जा रहा था कि जुरेल को बतौर बल्लेबाज टीम में शामिल किया जाएगा, क्योंकि विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी फिट होकर लौटे ऋषभ पंत संभालेंगे. इस घरेलू सीजन में जुरेल का प्रदर्शन शानदार रहा है. उनके हालिया फर्स्ट क्लास स्कोर रहे हैं- 140, 1 और 56, 125, 44 और 6, 132 और 127 नॉटआउट.

तीन शतक, एक अर्धशतक और एक 40+ स्कोर के साथ जुरेल ने पिछले 8 पारियों में चयनकर्ताओं को प्रभावित किया है. ऐसे में उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल था.



