ENG vs NZ Lords Test: लॉर्ड्स टेस्ट में जीत के करीब इंग्लैंड टीम, न्यूजीलैंड को चमत्कार की जरूरत

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है. यहां दोनों टीम के बीच दो जून से लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में टेस्ट मैच खेला जा रहा है. मैच में न्यूजीलैंड टीम ने 277 रनों का टारगेट सेट किया, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 5 विकेट पर 216 रन बना लिए हैं.

लॉर्ड्स टेस्ट में अब भी दो दिनों का खेल बाकी है और इंग्लैंड को सिर्फ 61 रनों की ही जरूरत है. फिलहाल, पूर्व कप्तान जो रूट 77 और बेन फोक्स 9 रन बनाकर नाबाद हैं. ऐसे में उम्मीद है कि इंग्लैंड चौथे दिन लंच से पहले जीत दर्ज कर सकता है.

न्यूजीलैंड टीम को जीत के लिए 5 विकेटों की जरूरत

वहीं दूसरी ओर मेहमान न्यूजीलैंड टीम को लॉर्ड्स टेस्ट जीतने के लिए इंग्लैंड टीम के 5 विकेट चटकाने होंगे. कीवी टीम के लिए यह थोड़ा मुश्किल होगा, पर नामुमकिन नहीं है. न्यूजीलैंड को अब जीत के लिए चमत्कारिक प्रदर्शन करने की जरूरत है. कीवी टीम के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन ने अब तक 4 और ट्रेंट बोल्ट ने एक विकेट झटका है.

