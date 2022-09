New Zealand Team T20 World Cup: न्यूजीलैंड टीम का ऐलान, 7वीं बार टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे मार्टिन गुप्टिल

New Zealand Team T20 World Cup: अगले महीने होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. पिछले वर्ल्ड कप से इस बार की टीम में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं किए गए हैं. साथ ही टीम में 35 साल के मार्टिन गुप्टिल को भी जगह मिली है.

मार्टिन गुप्टिल का यह 7वां टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट होगा. इस टीम की कमान स्टार प्लेयर केन विलियमसन को ही सौंपी गई है. विकेटकीपर के रूप में डेवॉन कॉन्वे टीम के साथ रहेंगे. बता दें कि इस बार टी20 वर्ल्ड कप का आगाज 16 अक्टूबर होना है और 13 नवंबर को फाइनल खेला जाएगा.

पिछले वर्ल्ड कप से इस बार तीन बदलाव किए

न्यूजीलैंड टीम ने पिछले टी20 वर्ल्ड कप 2021 सीजन से इस बार की टीम में तीन बड़े बदलाव किए हैं. इनके अलावा बाकी पूरी टीम वैसी ही है. यह तीन खिलाड़ी काइल जेमिसन, टॉड एस्टल और टिम शिफर्ट हैं, जिन्हें बाहर किया गया है. इनकी जगह मिचेल ब्रेसवेल, लोकी फर्ग्यूसन और फिन एलेन को स्क्वॉड में जगह मिली है.

ट्राई सीरीज में भी इसी कीवी टीम को खेलना है

बता दें कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अगले महीने होने वाली घरेलू ट्राई सीरीज के लिए भी इसी टीम को चुना है. इस ट्राई सीरीज में न्यूजीलैंड के अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश टीम रहेगी. यह सीरीज 7 अक्टूबर से खेली जाएगी. इसका फाइनल मैच 14 अक्टूबर को होना है.

