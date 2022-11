T20 World Cup 2022: टी20 वर्ल्ड कप की पहली सेमीफाइनलिस्ट टीम मिली, इस दिन होगा भारत-पाकिस्तान का 'फैसला'

T20 World Cup 2022: ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2022 की पहली सेमीफाइनलिस्ट टीम मिल गई है. यह न्यूजीलैंड टीम है, जिसने शुक्रवार (4 नवंबर) को खेले गए मुकाबले में आयरलैंड को 35 रनों से हारकर अपना नेट रनरेट तगड़ा कर लिया है. इसके साथ ही वह सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है.

सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम का फैसला कल (5 नवंबर) हो जाएगा. इस दिन भी ग्रुप-1 से ही दूसरी टीम अपनी जगह बनाएगी. यह इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में से कोई एक हो सकता है. इसके लिए ऑस्ट्रेलिया को पहले आज अफगानिस्तान को हराना होगा.

यदि उलटफेर होता है और ऑस्ट्रेलिया हारती है, तो फिर श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच होने वाले मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगी. यानि अब भी श्रीलंका के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांस हैं.

