लाइव मैच में बवाल, फैन्स ने किया नाज़ी सैल्यूट, क्वीन के निधन पर भी कमेंट

चैम्पियंस लीग में मंगलवार को काफी बवाल देखने को मिला, मैदान में खेल से लेकर फैन्स के बर्ताव तक में काफी विवाद हुआ. फ्रैंकफर्ट में Marseille और Eintracht Frankfurt के बीच हुए मुकाबले में विवाद तब हुआ जब फैन्स ने यहां पर नाज़ी सैल्यूट करना शुरू कर दिया और स्टैंड्स में हालात बेकाबू हो गए.



स्टैंड्स से फैन्स ने यहां हूटिंग की और नाज़ी सैल्यूट किया. कुछ फैन्स इस दौरान Eintracht Frankfurt क्लब के कपड़े पहने दिखे थे, जिसके बाद क्लब की ओर से माफी मांगी गई और सफाई भी दी गई. क्लब का कहना है कि वह इस सतरह के फैन्स से संबंध नहीं रखते हैं और इस मामले में पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई का समर्थन करते हैं.



बता दें कि चैम्पियंस लीग के दौरान हाल ही में हुए कुछ मैच में इस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसके बाद काफी बवाल भी हुआ है.

Bayern fans protesting against impact of Queen’s death on fixtures — Rangers v Napoli games seem to be central to this one pic.twitter.com/G9vqjPbmAu