मुस्ताफिजुर रहमान ने रच दिया इतिहास... टी20 क्रिकेट में पूरे किए 400 विकेट, टूटा पाकिस्तानी गेंदबाज का रिकॉर्ड

बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से बाहर का रास्ता दिखाया गया था. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को निर्देश दिया था कि वो मुस्ताफिजुर को अपनी टीम से रिलीज करे, जिसके बाद फ्रेंचाइजी ने ये फैसला लिया था.

आईपीएल से बाहर किए जाने को लेकर मचे सियासी और कूटनीतिक विवाद के बीच मुस्ताफिजुर रहमान ने मैदान पर इतिहास रच दिया है. मुस्ताफिजुर टी20 क्रिकेट में सबसे कम मैचों में 400 विकेट पूरे करने वाले फास्ट बॉलर बन गए हैं. बांग्लादेश के इस तेज गेंदबाज ने सिर्फ 315 टी20 मैचों में 400 विकेट पूरे कर लिए. इस मामले में मुस्ताफिजुर ने पाकिस्तान के वहाब रियाज को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने यह उपलब्धि 335 मैचों में हासिल की थी. यानी मुस्ताफिजुर ने उनसे 20 मैच कम में यह बड़ा मुकाम छू लिया.

राशिद खान इस मामले में टॉप पर

इतना ही नहीं, मुस्ताफिजुर रहमान टी20 क्रिकेट में 400 विकेट तक पहुंचने वाले दूसरे फास्टेस्ट बॉलर भी हैं. उन्होंने साउथ अफ्रीका के लेग स्पिनर इमरान ताहिर को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 320 मैचों में 400 विकेट पूरे किए थे. टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 400 विकेट तक पहुंचने का रिकॉर्ड अब भी अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान के नाम है. राशिद ने यह उपलब्धि महज 289 मैचों में हासिल की थी.

मुस्ताफिजुर रहमान ने ये उपलब्धि बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) में सिलहट टाइटन्स के खिलाफ मुकाबले के दौरान हासिल की. रंगपुर राइडर्स की ओर से खेलने उतरे मुस्ताफिजुर ने सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शानदार गेदबाजी की. मुस्ताफिजुर ने 4 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट झटके और अपनी टीम को 6 विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने मेहदी हसन मिराज को आउट कर 400 विकेट का आंकड़ा छुआ. इसके बाद अफीफ हुसैन ध्रुबो और खालिद अहमद को भी पवेलियन भेजा. अब मुस्ताफिजुर के नाम 315 टी20 मैचों में 402 विकेट दर्ज हैं. इस दौरान उनकी इकोनॉमी रेट 7.43 रही है, जबकि उन्होंने 4 बार उन्होंने मैच में पांच विकेट लेने का कारनामा किया.

मुस्ताफिजुर रहमान को दिसंबर 2025 में हुई आईपीएल की मिनी नीलामी में केकेआर ने 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. हालांकि, ऑक्शन के बाद उनको लेकर कुछ राजनीतिक और धार्मिक संगठनों की ओर से विरोध शुरू हो गया, जो धीरे-धीरे बढ़ता गया और आखिरकार उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुस्ताफिजुर ने कहा था, 'यह IPL का फैसला था और मेरे नियंत्रण से बाहर था. मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता.'

इस पूरे विवाद का असर अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई देने लगा है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने ये फैसला लिया है कि वो अपनी टीम को टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं भेजेगा. बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने इस बात की पुष्टि की. बीसीबी जल्द ही ICC को औपचारिक पत्र लिखेगा और श्रीलंका को वैकल्पिक वेन्यू के रूप में प्रस्तावित करेगा. इसके साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो बांग्लादेश में IPL मैचों के प्रसारण पर रोक लगाने पर भी विचार किया जा सकता है.

