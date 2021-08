रक्षाबंधन पर अर्जुन तेंदुलकर का बहन सारा से वादा- इस साल तुम्हें दो गिफ्ट दूंगा

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस ने रक्षाबंधन के अवसर पर अपनी टीम के खिलाड़ियों का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे अपनी-अपनी बहन से बात करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर सारा से बात दिख रहे हैं. इस दौरान वह अपनी बहन को दो गिफ्ट देने का वादा भी करते हैं.

मुंबई इंडियंस ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ये वीडियो शेयर किया है, जिसमें अर्जुन सारा से बात करते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान सारा अर्जुन को याद दिलाती हैं कि उसने पिछले साल उसे रक्षा बंधन के दौरान कोई गिफ्ट नहीं दिया था.

इसके बाद अर्जुन मुस्कुराते हुए अपनी बहन को जवाब देते हैं और कहते हैं, 'हां, तो मैं इस साल तुम्हें दो गिफ्ट दूंगा.' सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है.

अर्जुन के अलावा, इस वीडियो में बल्लेबाज अनमोलप्रीत सिंह, गेंदबाज युद्धवीर सिंह और विकेटकीपर बल्लेबाज आदित्य तारे को भी अपनी बहनों के साथ बातचीत करते हुए देखा जा सकता है.

Separated by seas, bound by the sibling bond 💙



Presenting heartwarming #OneFamily conversations on the occasion of #RakshaBandhan 🥰#MumbaiIndians #KhelTakaTak @MXTakaTak MI TV pic.twitter.com/NN8Du2cYB9