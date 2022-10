MS Dhoni Production House: महेंद्र सिंह धोनी अब फिल्मी दुनिया में दिखाएंगे जलवा, लॉन्च किया प्रोडक्शन हाउस

MS Dhoni Production House: इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अब फिल्मी दुनिया में छाने की तैयारी कर दी है. हालांकि अभी उनका हीरो बनने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना एक प्रोडक्शन हाउस लॉन्च कर दिया है.

माही ने अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम 'धोनी इंटरटेनमेंट' (Dhoni Entertainment) रखा है. इस बात की जानकारी LetsCinema ने रविवार को ट्वीट करते हुए दी है. उन्होंने एक फोटो भी शेयर की, जिसमें धोनी नजर आ रहे है और उनके प्रोडक्शन हाउस का नाम भी.

थालापथी विजय के साथ फिल्म कर सकते हैं धोनी

बता दें कि यह खबरें तो काफी समय से चल रही थीं कि धोनी अब फिल्मी दुनिया में आने के तैयार हैं. यह भी रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि धोनी साउथ के सुपरस्टार थालापथी विजय के साथ फिल्म करने जा रहे हैं. इतना ही नहीं उम्मीद की जा रही है कि इस फिल्म में धोनी कैमियो भी कर सकते हैं. धोनी ने खुद साउथ सुपरस्टार विजय को फोन कर उनकी ये फिल्म करने के लिए कहा है.

इन सभी खबरों के बीच अब धोनी ने अपना प्रोडक्शन हाउस भी लॉन्च कर दिया है. यानी रिपोर्ट्स में जो दावे किए गए थे, उनमें से एक बात तो सच होती दिखी है. अब धोनी बड़े पर्दे पर कब नजर आएंगे, यह भी देखना होगा.

#LetsCinema EXCLUSIVE: Dhoni is launching his film production company in south ‘Dhoni Entertainment’ to produce films in Tamil, Telugu and Malayalam. pic.twitter.com/zgTxzdSynT