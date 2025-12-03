IPL star Mohit sharma retirement: टीम इंड‍िया के लिए खेल चुके तेज गेंदबाज मोहित शर्मा ने बुधवार (3 दिसंबर) को क्रिकेट के सभी फॉर्मेर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा की. 37 साल के मोहित ने आखिरी बार इंडियन प्रीमियर लीग 2025 सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेला था. मोहित ने 2013 और 2015 के बीच भारत के लिए 26 ODI और 8 T20I खेले.

वो अपने करियर के आखिरी दौर में T20 क्रिकेट में डेथ-ओवर स्पेशलिस्ट के तौर पर उभरकर आए. मोहित ने इंस्टाग्राम पर अपने र‍िटायरमेंट का ऐलान किया. मोहित अपने रिटायरमेंट पोस्ट में भावुक हो गए.

मोहित ने अपने रिटायरमेंट पोस्ट में क्या लिखा?

मोहित ने अपने पोस्ट में लिखा- आज पूरे दिल से मैं क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा करता हूं, हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने से लेकर इंडिया की जर्सी पहनने और आईपीएल खेलने तक... यह सफर मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं रहा.

हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन को दिल से धन्यवाद, जिन्होंने मेरे करियर की रीढ़ बनकर साथ दिया, और अनिरुद्ध सर का विशेष आभार, जिनके लगातार मार्गदर्शन और भरोसे ने मेरी राह को ऐसे मोड़ दिए, जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है .

बीसीसीआई, अपने सभी कोचों, साथियों, आईपीएल फ्रेंचाइजियों, सपोर्ट स्टाफ और दोस्तों का भी तहे दिल से धन्यवाद, आप सभी के प्यार और सपोर्ट ने ही मुझे मजबूत बनाया.

मोहित ने पोस्ट में अपनी पत्नी को भी धन्यवाद कहा. पोस्ट में मोहित ने लिखा- मेरी पत्नी का खास धन्यवाद, जिन्होंने हमेशा मेरे मूड स्विंग्स और गुस्से को संभाला, और हर कदम पर मेरा साथ दिया] अब मैं नए तरीकों से इस खेल की सेवा करने की ओर देख रहा हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद, पारी खत्म, लेकिन आभार हमेशा रहेगा. ❤️❤️

मोहित शर्मा का कैसा रहा कर‍ियर

मोहित शर्मा ने 2011-12 रणजी ट्रॉफी सीजन में डेब्यू किया था. तब मोहित ने सिर्फ तीन मैच खेले थे, उस दौरान हरियाणा सेमीफाइनल तक पहुंचा, लेकिन 2012-13 रणजी सीजन में वह देश के सबसे प्रभावशाली तेज गेंदबाजों में से एक बनकर उभरे और पांचवें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे. इसके बावजूद फरीदाबाद के इस युवा को ज्यादा लोग नहीं जानते थे.

लेकिन IPL 2013 ने मोहित की असली प्रतिभा दुनिया के सामने रख दी. MS धोनी ने उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेइंग XI में जगह दी और नया गेंद थमाकर उन पर भरोसा जताया. मोहित ने भी कमाल किया. उनकी सबसे बड़ी खूबी एक्यूरेसी रही. बल्लेबाज, पिच या परिस्थितियां कैसी भी हों, वह लगातार ऑफ-स्टंप के आसपास बेहतरीन लाइन-लेंथ पर गेंद डालते रहे. यही उन्हें IPL के सबसे भरोसेमंद पावरप्ले गेंदबाजों में से एक बनाता था.

उनके शानदार प्रदर्शन का इनाम उन्हें जुलाई 2013 में जिम्बाब्वे दौरे के लिए पहली बार भारतीय टीम में शामिल किए जाने के रूप में मिला. वहां भी उनका जलवा जारी रहा और ODI डेब्यू पर ही उनको प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया.

मोहित शर्मा के आंकडे

26 वनडे, 31 विकेट, 31 रन

8 T20I, 6 विकेट, 3 रन

120 आईपीएल मैच, 134 विकेट, 125 रन

मोहित शर्मा के आईपीएल से जुड़े 4 बड़े फैक्ट

मोहित ने चार IPL टीमों के लिए खेला है: CSK (2013-2015, 2019), PBKS (2016-2018), DC (2020) और GT (2023-2024). IPL 2025 मेगा ऑक्शन में DC ने उन्हें 2.2 करोड़ रुपये में खरीदा.

CSK के साथ पहले तीन सीजन में मोहित टीम के अहम गेंदबाज रहे. IPL 2013 में उन्होंने 15 इनिंग्स में 20 विकेट लिए. IPL 2014 में 16 मैचों में 23 विकेट लेकर उन्होंने पर्पल कैप जीती.

IPL 2023 में GT के साथ उन्होंने 14 इनिंग्स में 27 विकेट लिए और टूर्नामेंट के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने.

IPL 2024 में भी वह GT के सबसे सफल गेंदबाज रहे, 12 मैचों में 13 विकेट झटके. बावजूद इसके GT ने उन्हें IPL 2025 से पहले रिटेन नहीं किया.

