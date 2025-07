Mohammed Siraj IND vs ENG 2nd test: एजबेस्टन टेस्ट के तीसरे दिन दिन की शुरुआत में मोहम्मद सिराज ने अपने पहले ही ओवर में दो विकेट लिए और इंग्लैंड की पारी को झकझोर दिया. स‍िराज ने जो रूट (22) और बेन स्टोक्स (0) को चलता किया. ज‍िससे इंग्लैंड की टीम का स्कोर 84/5 हो गया. लेकिन बाद में जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक ने 368 गेंदों में 303 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की. हालांकि इसके बाद भी इंग्लैंड की टीम टीम 407 रन पर सिमट गई.

सिराज ने एजबेस्टन टेस्ट में 6 विकेट लेकर यादगार प्रदर्शन किया, वहीं दूसरे छोर पर उनको आकाश दीप का भी भरपूर साथ मिला. ज‍िन्होंने बुमराह की जगह खेलते हुए 4 विकेट झटके. इस मैच के दौरान मोहम्मद सिराज का एक आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला नजर आया. दरअसल, जब सिराज जब बिना जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद शमी के खेलते हैं तो उनके टेस्ट के आंकड़े ज्यादा भौकाली बन जाते हैं.

