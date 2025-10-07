scorecardresearch
 

'तब दुनिया तुम्हें गाली देगी...', धोनी के इस गुरुमंत्र ने बदल दिया सिराज का मिजाज, तेज गेंदबाज ने खुद खोला राज

मोहम्मद सिराज ने बताया कि एमएस धोनी ने उन्हें ट्रोलिंग से ऊपर उठने और प्रदर्शन पर ध्यान देने की सीख दी. सिराज ने इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ में सर्वाधिक 23 विकेट लिए और वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 7/71 की सर्वश्रेष्ठ घरेलू गेंदबाज़ी की, जिससे भारत ने एक पारी और 40 रन से जीत दर्ज की.

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Photo: ITG)
भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने बताया कि कैसे एमएस धोनी ने उनके करियर के शुरुआती दौर में उन्हें ट्रोलिंग से ऊपर उठने में मदद की. सिराज ने हाल ही में इंग्लैंड में पांच मैचों की सीरीज़ 2-2 से ड्रॉ कराने में भारत की मदद करते हुए अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी प्रदर्शन किया.

हैदराबाद के इस तेज़ गेंदबाज़ को आईपीएल 2018 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए 2.2 करोड़ रुपये में खरीदा गया. हालांकि, RCB में उनके शुरुआती प्रदर्शन यादगार नहीं रहे; उन्होंने 11 मैचों में 11 विकेट लिए और औसत 33.36 का रहा. इसके परिणामस्वरूप, उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया और उनके पिता पर भी हमला किया गया.

सिराज ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा, 'जब चीज़ें मेरी तरफ़ से ठीक नहीं हुईं आईपीएल में, तो मुझे बहुत ट्रोल किया गया. एक दिन लोग कहते हैं ‘सिराज जैसा कोई गेंदबाज़ नहीं,’ और अगले दिन अगर मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं करता, तो कहते हैं ‘जा के अपने बाप के साथ ऑटो चलाओ’. इसका क्या मतलब है?'

Advertisement

हालांकि, उसी साल जब सिराज भारतीय टीम में शामिल हुए, धोनी ने उन्हें सलाह दी कि वे बाहरी आवाज़ों की परवाह न करें और अपने प्रदर्शन पर ध्यान दें. तेज़ गेंदबाज़ ने इसे अपने जीवन में लागू किया और सिर्फ अपने टीममेट्स और परिवार पर ध्यान केंद्रित किया.

सिराज ने कहा, 'मुझे याद है जब मैं टीम इंडिया में शामिल हुआ, एमएस धोनी ने कहा, ‘किसी की बातों में मत आना. जब तू अच्छा करेगा, तो पूरी दुनिया तेरे साथ रहेगी, और जब खराब करेगा, यही दुनिया तुझे गाली देगी.’ तभी मैंने तय किया कि मुझे बाहरी प्रशंसा की ज़रूरत नहीं है. मेरे टीममेट्स और परिवार का क्या सोचना है, वही मायने रखता है.'

इसी बीच, इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ में 23 विकेट लेकर सर्वाधिक विकेट लेने वाले सिराज ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में भी शानदार प्रदर्शन जारी रखा. पहले दिन उन्होंने बल्लेबाज़ों की धज्जियां उड़ाई, चार विकेट (4/40) लिए और बाद में तीन और विकेट (3/31) झटके, जिससे भारत ने एक पारी और 40 रन से बड़ी जीत दर्ज की. यह सिराज की घरेलू मैदान पर सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी आंकड़े (7/71) भी रहे.

