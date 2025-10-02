scorecardresearch
 

IND vs WI: मोहम्मद सिराज ने स्टार्क को छोड़ा पीछे, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने

अहमदाबाद टेस्ट में मोहम्मद सिराज ने वेस्टइंडीज के टॉप ऑर्डर को तबाह कर दिया. सिराज ने 4 विकेट झटके और एक कीर्तिमान अपने नाम किया. उन्होंने पिछली 12 पारियों में 30 विकेट लेकर मिचेल स्टार्क को पीछे छोड़ा. सिराज का यह प्रदर्शन उन्हें भारत के सबसे भरोसेमंद और घातक गेंदबाज़ों में स्थापित करता है.

मोहम्मद सिराज ने झटके 4 विकेट, विंडीज का टॉप ऑर्डर ध्वस्त (Photo: ITG)
भारत और वेस्टइंडीज के बीच अहमदाबाद में शुरू हुई टेस्ट सीरीज का पहलादिन टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के नाम रहा. सिराज ने मैच की पहली पारी में वेस्टइंडीज के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया. उन्होंने कुल 4 विकेट झटके. खास बात ये रही कि शुरुआती चार में से तीन अहम बल्लेबाजों को सिराज ने आउट किया. इसी के साथ वह साल 2025 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) खेलने वाली सभी टीमों के बीच सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए.

सिराज ने हासिल की ये उपलब्धि

सिराज ने इस साल (2025) अब तक 7 टेस्ट मैचों की 12 पारियों में कुल 30 विकेट हासिल किए हैं. वेस्टइंडीज़ के खिलाफ जब उन्होंने अपना तीसरा विकेट लिया, तभी उन्होंने इस साल की लिस्ट में टॉप पोज़िशन पर कब्ज़ा जमा लिया. इस दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज़ गेंदबाज़ मिचेल स्टार्क को पीछे छोड़ दिया. स्टार्क ने 14 पारियों में 29 विकेट लिए हैं.

यह उपलब्धि सिराज के करियर के लिए बेहद खास है क्योंकि वह लगातार अपने प्रदर्शन से भारतीय गेंदबाज़ी आक्रमण की रीढ़ बनते जा रहे हैं. अहमदाबाद की हरी पिच पर उन्होंने जिस आक्रामक लय में गेंदबाज़ी की, उससे कैरेबियाई बल्लेबाज़ शुरुआत से ही दबाव में आ गए.

यह भी पढ़ें: कुलदीप यादव की एक साल बाद टेस्ट टीम में वापसी, एशिया कप में झटके थे सबसे ज्यादा विकेट

टॉप 5 गेंदबाज़ (WTC 2025)

1. मोहम्मद सिराज – 30 विकेट (12 पारियां)
2. मिचेल स्टार्क – 29 विकेट (14 पारियां)
3. नाथन लायन – 24 विकेट (11 पारियां)
4. शमार जोसेफ – 22 विकेट (6 पारियां)
5. जोश टंग – 21 विकेट (8 पारियां)

नए WTC साइकल (2025-27) में भी नंबर 1

सिराज की चमक सिर्फ इस साल तक सीमित नहीं है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (2025-27) के नए चक्र में भी वह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं. भारत ने इस साइकल की शुरुआत इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ से की थी, जो 2-2 से ड्रॉ रही. उस सीरीज़ में सिराज भारत के सबसे बड़े मैच-विनर रहे.

भारत के लिए वह अब गेंदबाज़ी आक्रमण के लीडर बन चुके हैं, खासकर जसप्रीत बुमराह की फिटनेस मैनेजमेंट को देखते हुए. विदेशी और घरेलू दोनों परिस्थितियों में विकेट निकालने की उनकी क्षमता उन्हें अलग बनाती है. लाइन और लेंथ पर नियंत्रण के साथ उनकी स्विंग और सीम मूवमेंट बल्लेबाज़ों के लिए मुश्किलें खड़ी करती है.

---- समाप्त ----
