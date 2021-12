Mohammad Siraj Celebration: सिराज ने अफ्रीका में मनाया रोनाल्डो जैसा जश्न, आया प्रीमियर लीग का रिएक्शन

Mohammad Siraj Celebration: साउथ अफ्रीका के सेंचुरियन में खेले जा रहे टेस्ट मैच में टीम इंडिया मजबूत स्थिति में आ गई है. पहली पारी में भारत ने 327 का स्कोर खड़ा किया, तो बाद में साउथ अफ्रीका को 197 पर ही ऑलआउट कर दिया. टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के आगे अफ्रीकी बल्लेबाज बेदम नज़र आए, इसी बीच मोहम्मद सिराज का एक सेलिब्रेशन भी सुर्खियां बटोर रहा है.

मोहम्मद सिराज ने पहली पारी में एक विकेट झटका, उन्होंने Rassie van der Dussen को अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच आउट करवाया. लेकिन इसके बाद मोहम्मद सिराज ने जिस तरह का जश्न मनाया, वो देखने लायक था.

Mohammad Siraj doing a Cristiano Ronaldo celebration Ronaldo's influence is so unreal pic.twitter.com/DRC4ZjRoBF

जोश में मोहम्मद सिराज ने बिल्कुल वैसे ही सेलिब्रेट किया, जैसे स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो करते हैं. रोनाल्डो का 𝗦𝗜𝗜𝗜𝗨𝗨𝗨𝗨 स्टाइल सेलिब्रेशन दुनियाभर में मशहूर है, जब वह गोल मारने के बाद करते हैं. ऐसा ही जश्न मोहम्मद सिराज ने भी मनाया.

The 𝗦𝗜𝗜𝗜𝗨𝗨𝗨𝗨 celebration has reached the @BCCI camp in South Africa 😅 pic.twitter.com/VLELTNhPbM