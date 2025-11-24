10 विकेट के लिए 151 ओवर की बॉलिंग, बैटिंग भी फुस्स... फिर भी शमी-सरफराज को मौका क्यों नहीं?

गुवाहाटी में खेले जा रहे भारत-साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया का बुरा हाल है. पहले बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीका ने 489 रन बनाए. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम एक दिन भी पूरा नहीं खेल सकी और 201 के स्कोर पर ही ढह गई. जबकि भारतीय गेंदबाजों को टेम्बा बावुमा की टीम को ऑलआउट करने के लिए 151 ओवर की गेंदबाजी करनी पड़ी थी.

ऐसा नहीं है की टीम इंडिया का गुवाहाटी में ही ऐसा हाल हुआ है. बल्कि पिछले कुछ समय से भारत अपने ही घरेलू मैदानों पर लगातार हार रहा है. न बल्लेबाजों में अनुभव और दम दिख रहा है और न ही गेंदबाजी में कोई धार. लेकिन फिर भी मैनेजमेंट शमी और करुण नायर जैसे खिलाड़ियों को बाहर बिठाए हुए हैं.

150 ओवर खेलकर सिमटी साउथ अफ्रीका

गुवाहाटी में पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने 151 ओवर बल्लेबाजी की. यानी 906 गेंदों को फेस किया. जो 3 वनडे इनिंग के बराबर है. यही नहीं अफ्रीका के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को बेबस किया. वह भी उनसे आउट नहीं हो रहे थे.

आखिर कहां हैं शमी...

मोहम्मद शमी लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर हैं. उनके चयन को लेकर जुबानी जंग भी हो चुकी है. घरेलू क्रिकेट में शमी लगातार विकेट चटका रहे हैं. लेकिन इसके बावजूद वह टीम में नहीं चुने जा रहे हैं. यहां तक की सौरव गांगुली सरीखे दिग्गजों ने उन्हें टीम में शामिल करने की आवाज उठाई है. फिर भी उनपर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा.

कहां है करुण नायर और सरफराज

करुण नायर की इसी साल इंग्लैंड के खिलाफ 8 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी हुई थी. लेकिन उस सीरीज के बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया. जबकि घरेलू आंकड़े उनके शानदार हैं. वहीं, आईपीएल के आधार पर टीम में चुने गए साई सुदर्शन पर लगातार भरोसा दिखाया जा रहा है. सरफराज को भी अपनी बारी का लंबे अर्से से इंतजार है, जबकि वह भी घरेलू मैदानों पर खूब रन बना रहे हैं.

ये हाल तब है जब भारतीय टेस्ट टीम में अनुभव और धैर्य की कमी साफ दिख रही है. कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं है जो लंबी पारी खेल सके. या डिफेंस करके अपना विकेट बचा सके. हर बल्लेबाज आईपीएल स्टाइल में बैटिंग कर रहा है.

