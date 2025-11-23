' फील्डिंग की प्लानिंग समझ से परे', पूर्व दिग्गजों ने ऋषभ पंत की टेस्ट कप्तानी पर कसा तंज

भारतीय टेस्ट टीम के नियमित कप्तान शुभमन गिल गर्दन की चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए, जिसके चलते ऋषभ पंत को भारत की कप्तानी सौंपी गई. विकेटकीपर-बल्लेबाज़ पंत ने गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में मैच के पहले दिन एक समय पर रक्षात्मक फील्डिंग लगाई, जो पूर्व भारतीय खिलाड़ी अनिल कुंबले और आकाश चोपड़ा को पसंद नहीं आई.

और पढ़ें

चोपड़ा जहां इस फैसले के पीछे की सोच समझने की कोशिश कर रहे थे, वहीं कुंबले ने इसका मज़ाक उड़ाते हुए कहा कि यह एकदिवसीय मैच जैसी फील्डिंग थी. चोपड़ा ने पूछा, 'मिड-विकेट पर एक क्षेत्ररक्षक है, लांग-ऑन भी है, शॉर्ट लेग नहीं है, यहां योजना क्या है?'

कुंबले ने तंज कसते हुए कहा, 'टांग की दिशा में एकदिवसीय मुकाबले जैसी क्षेत्र सज्जा लगाई गई है. यह पहले दिन का पहला सत्र है, और तब भी लांग-ऑन और मिड-विकेट लगा हुआ है.'



यह भी पढ़ें: शुभमन गिल ODI सीरीज से भी होंगे बाहर! कौन संभालेगा टीम इंडिया की कप्तानी, ये खिलाड़ी रेस में सबसे आगे

चोपड़ा ने आगे कहा, 'यहां तो अनुमान लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि हमने कब देखा है कि रयान रिकेल्टन आगे बढ़कर स्पिन के ऊपर से प्रहार करते हैं? क्या यह क्षेत्र सज्जा छोटी गेंदों के आक्रमण के लिए लगाई गई है, और क्या सिर्फ इसी वजह से इसे लगाया गया है? हमें आधुनिक टेस्ट कप्तानी को फिर से समझने की जरूरत है.'

Advertisement

ODI में भी नए कप्तान की तलाश

आने वाली वनडे सीरीज में भारत को शुभमन गिल की अनुपस्थिति में किसी अन्य कप्तान की तलाश करनी पड़ सकती है, क्योंकि खबरों के अनुसार वह वे मुकाबले भी नहीं खेल पाएंगे. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, बोर्ड से जुड़े सूत्रों का कहना है कि उनकी गर्दन की चोट को ठीक होने में और समय लगेगा.



यह भी पढ़ें: 'घर पर खेल रहे हो क्या...', यादव पर भड़के कप्तान ऋषभ पंत

अस्थायी कप्तानी के लिए विकेटकीपर-बल्लेबाज़ पंत और वरिष्ठ खिलाड़ी केएल राहुल के नामों पर विचार किया जा सकता है, जबकि अनुभवी रोहित शर्मा भी टीम में मौजूद हैं.

गिल को आराम की जरूरत

बोर्ड सूत्रों के अनुसार, शुभमन गिल की चोट केवल गर्दन के ऐंठन तक सीमित नहीं है. उन्हें लंबे विश्राम की आवश्यकता होगी और यही कारण है कि टीम प्रबंधन उन्हें जल्दबाज़ी में मैदान पर उतारने का जोखिम नहीं लेना चाहता.

---- समाप्त ----