मोहम्मद शमी ने झटके 8 विकेट, सेलेक्टर्स को दिया मुंहतोड़ जवाब, IND vs SA सीरीज में वापसी पक्की!

मोहम्मद शमी ने रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं को जवाब दिया है. उन्होंने दो मैचों में 15 विकेट झटके हैं, जिससे उनकी दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज़ में वापसी की संभावनाएं बढ़ गई हैं. 14 नवंबर से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है.

गुजरात के खिलाफ मुकाबले में शमी ने झटके 8 विकेट (Photo: Getty)
गुजरात के खिलाफ मुकाबले में शमी ने झटके 8 विकेट (Photo: Getty)

बंगाल और गुजरात के बीच खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मुकाबले में टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 28 ओवर में 8 विकेट झटके. उनका ये प्रदर्शन ऐसे समय में आया है, जब पिछले कुछ हफ्तों से शमी और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के बीच उनके टीम इंडिया से बाहर रहने को लेकर बयानबाज़ी चल रही थी. 

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया के ऐलान के वक्त अजीत अगरकर ने शमी की फिटनेस पर सवाल उठाए थे. जबकि शमी ने बार-बार कहा था कि वह पूरी तरह फिट हैं. इसके बाद दोनों ओर से कई बार बयानबाजी की गई थी. ऐसे वक्त में  शमी का ये प्रदर्शन काफी अहम माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें: मोहम्मद शमी और अजीत अगरकर में सब कुछ ठीक नहीं? 20 दिन में आए 3 अलग बयान... टीम सेलेक्शन पर उठे सवाल

रणजी ट्रॉफी में शानदार वापसी

शमी ने इससे पहले उत्तराखंड के खिलाफ 7 विकेट झटके थे और अब गुजरात के खिलाफ 8 विकेट लेकर अपने पुराने रंग में नजर आए. मंगलवार को उन्होंने आखिरी पारी में 10 ओवर में 5 विकेट लेकर 38 रन दिए और बंगाल को 142 रन से जीत दिलाई. यह प्रदर्शन चयनकर्ताओं के लिए एक बड़ा संदेश माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें: करुण नायर का छलका दर्द, चीफ सेलेक्टर अगरकर पर भी भड़के, कहा- एक सीरीज से ज्यादा डिजर्व करता था...

दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम में वापसी की उम्मीद

भारत की दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज़ के लिए टीम अभी घोषित नहीं हुई है, जिसका पहला टेस्ट 14 नवंबर से शुरू होगा. शमी के हालिया दो मैचों में कुल 15 विकेट उन्हें चयन के दावेदारों में शामिल कर सकते हैं. सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने पहले मैच में 39 ओवर और दूसरे में 28 ओवर फेंके. यानी वह अब फिर से लंबे स्पेल डालने की स्थिति में हैं.

हालांकि भारतीय टीम के तेज गेंदबाजी विभाग में अब आकाश दीप और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे नए चेहरों का उदय हुआ है, लेकिन अगर शमी अगले दो साल तक इसी लय में बने रहे, तो मौजूदा विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) चक्र के लिए वह एक बड़ी खबर होगी.

