Mithali Raj: टीम इंडिया की पूर्व कप्तान मिताली राज को मिली बड़ी जिम्मेदारी, अडानी की टीम ने बनाया मेंटर

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) की ओर से मार्च-अप्रैल के दौरान वूमेन्स प्रीमियर लीग का आयोजन है. बीसीसीआई की ओर से चंद दिनों पहले इसके लिए पांचों टीमों के नाम का भी ऐलान कर दिया गया था. मों की नीलामी में अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी पांच टीमों में सबसे महंगी थी जिसके लिए अडानी स्पोर्टलाइन ने 1289 करोड़ रुपये खर्च किए. अहमबाद फ्रेंचाजी ने अपनी टीम का नाम गुजरात जायंट्स रखा है.

अब गुजरात जायंट्स ने एक बड़ा फैसला लेता हुए टीम इंडिया की पूर्व कप्तान भारतीय कप्तान मिताली राज को अपनी टीम का मेंटर और सलाहकार नियुक्त किया है. महिलाओं की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन जुटाने वाली मिताली राज ने पिछले साल सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था और अपने 23 साल लंबे करियर का अंत किया. मिताली टीम की मेंटोर के तौर पर गुजरात में महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने और खेल को जमीनी स्तर से बढ़ावा देने में भी मदद करेंगी.

Adani Sportsline’s is jubilant to have on board Padma Shri and former Indian captain of the women’s national #cricket team, Mithali Raj as a mentor & advisor for the women’s premier league. We all are looking forward to scoring some great innings with this partnership. @M_Raj03