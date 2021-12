Kevin Pietersen: मयंक ने डाली वॉनखेड़े के ऑनर बोर्ड की फोटो, पीटरसन बोले- मेरी स्पेलिंग ठीक करा दो

न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल ही में मुंबई में खत्म हुए टेस्ट मैच में भारत के मयंक अग्रवाल ने शानदार प्रदर्शन किया. वॉनखेड़े मैदान देश के ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड में से एक है, ऐसे में यहां शतक जमाना मयंक अग्रवाल के लिए शानदार रहा. मयंक का नाम मैदान के ऑनर्स बोर्ड में आया, उन्होंने इसकी तस्वीर भी साझा की. लेकिन इसपर इंग्लैंड के केविन पीटरसन का जो कमेंट आया, वो बड़ा ही मजेदार है.

मयंक अग्रवाल ने ट्विटर पर वॉनखेड़े मैदान के ऑनर्स बोर्ड की तस्वीर साझा की. मयंक अग्रवाल ने लिखा, ‘ये सिर्फ बोर्ड पर एक नाम नहीं है. बल्कि मेहनत का नतीजा है, जो काफी आगे तक जाती है. टेस्ट क्रिकेट खेलना और अपने देश के लिए जीत में अहम भूमिका निभाना ही वो सपना है जिसे देखते हुए आप बड़े होते हो. कई महान खिलाड़ियों के साथ अपना नाम देखना गर्व की बात है.’

Please ask them to spell my name correctly brother! 🤣