Ind Vs Nz, Mayank Agarwal: मुंबई में मयंक की रिकॉर्डतोड़ पारी, इस मामले में की रोहित की बराबरी

भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई में खेले जा रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में मयंक अग्रवाल ने शानदार पारी खेली. भारतीय पिचों पर मयंक अग्रवाल का जादू बरकरार है. मयंक भारत में अपनी 9वीं टेस्ट पारी खेल रहे थे, जिसमें उन्होंने 150 रन बनाए.

इन 9 पारियों में मयंक के नाम 4 शतक हैं जिनमें से 2 पारियों को मयंक ने डबर सेंचुरी में तब्दील किया है. मुंबई टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक मयंक अग्रवाल 120 रन बनाकर नाबाद थे, मयंक से एक और दोहरे शतक की उम्मीद थी लेकिन एजाज पटेल उनके इस प्लान के सामने आ गए.

मयंक अग्रवाल लंच के बाद विकेट पर ज्यादा देर नहीं टिक पाए और 150 रन बनाकर आउट हुए.

मयंक ने अपनी 150 रनों की पारी में 17 चौके और 4 छक्के जड़े. मयंक अग्रवाल ने अपनी 26वीं टेस्ट पारी में तीसरी बार 150 का आंकड़ा छुआ है. मयंक से पहले चेतेश्नर पुजारा ने तीन बार 150 से ज्यादा का स्कोर करने के लिए 18 पारियां खेली थी.

इसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में भी सबसे ज्यादा 150 रन या उससे ज्यादा की पारी खेलने के मामले में मयंक दूसरे नंबर पर हैं. मयंक ने टेस्ट चैम्पियनशिप में 3 बार 150 का आंकड़ा छुआ है वहीं इंग्लैंड के कप्तान जो रूट के नाम सबसे ज्यादा 4 पारियां है. मयंक के साथ इस लिस्ट में संयुक्त रूप से रोहित शर्मा और मार्नस लैबुशेन हैं.

