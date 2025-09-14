scorecardresearch
 

'खेल जीवन नहीं', मनोज तिवारी ने IND vs PAK मैच का किया Boycott

पूर्व क्रिकेटर और खेल मंत्री रहे मनोज तिवारी ने भारत-पाकिस्तान एशिया कप मैच के बहिष्कार का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमलों और शहीदों के बलिदान को देखते हुए खेल की तुलना जीवन से नहीं की जा सकती. विपक्ष पहले ही मैच को लेकर केंद्र पर दबाव बना रहा था, लेकिन सरकार ने खेलने की मंजूरी दी.

एशिया कप में आज भारत की भिड़ंत पाकिस्तान से (Photo: ITG)
एशिया कप में आज भारत की भिड़ंत पाकिस्तान से (Photo: ITG)

एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच टक्कर होनी है. इस मुकाबले को लेकर लोगों में काफी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है. सोशल मीडिया पर इस मैच के बहिष्कार को लेकर चर्चा तेज है. इसी बीच, पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने ऐलान किया है कि वह इस मैच का बहिष्कार (boycott) करेंगे. यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. पहलगाम हमले के बाद यह दोनों टीमों की पहली भिड़ंत होगी.

मैच से पहले विपक्षी नेताओं की ओर से भारत के पाकिस्तान से न खेलने की मांग उठ रही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने मल्टी-नेशन टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने की मंजूरी दे दी. बीसीसीआई ने भी साफ कर दिया की ये सरकार की पॉलिसी है. हम पाकिस्तान से द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेंगे लेकिन मल्टी नेशन टूर्नामेंट खेलते रहेंगे. इसे हम इंकार नहीं कर सकते हैं.

क्या बोले मनोज तिवारी

मनोज तिवारी ने कहा, 'यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है. यह समस्या वर्षों से चली आ रही है. पुलवामा से लेकर पहलगाम और पठानकोट तक, और कई आतंकी हमले हुए हैं. कोई भारतीय इन्हें भूला नहीं है... ऐसे हालात में भारत-पाकिस्तान मैच खेलना उचित नहीं है.'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं कभी खेल-विरोधी नहीं रहा हूं. मैं खुद क्रिकेटर रहा हूं और खेल मंत्री भी. लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर मैं भारत-पाकिस्तान मैच और एशिया कप का बहिष्कार कर रहा हूं, क्योंकि मैं यह नहीं देख सकता. खेल जीवन नहीं है. जब हम खेल की तुलना मानव जीवन से करने लगें, तो यह बिल्कुल गलत है.'

उन्होंने यह भी कहा कि "सिर्फ वही परिवार समझ सकते हैं, जिनके प्रियजन देश की रक्षा करते हुए या आतंकी हमलों में निर्दोष रूप से मारे जाते हैं. मेरी राय में यह मैच नहीं होना चाहिए था."

बता दें कि भारत-पाकिस्तान के बीच अब तक  टी20 में 13 बार भिड़ंत हुई है. जिसमें भारत 9-3 से आगे है. 
 

