राष्ट्रभक्ति Vs रुपया... एशिया कप में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच क्यों खेल रहा है भारत?

पहलगाम आतंकी हमले के बाद के हालात के बावजूद भारत सरकार ने एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान मैच की इजाजत दे दी है. फिर भी पहलगाम में अपनों को खोने वाले परिवारों और सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए, दोनों कट्टर प्रतिद्वंद्वियों के बीच क्रिकेट किसी भी तरह से तर्क से परे है.

रविवार को एशिया कप में भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत (Photo: ITG)
एशिया कप मंगलवार से शुरू हो चुका है. लेकिन आयोजकों, प्रसारकों और फैंस के लिए यह टूर्नामेंट रविवार को असल मायने में शुरू होगा, जब भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आमने-सामने होंगी. मैदान के अंदर और बाहर, यह एक मैच हमेशा किसी भी अन्य मैच से ज़्यादा अहम होता है. फिर भी, इस बार एक बेचैनी है जो कम होने का नाम नहीं ले रही. भारत में बायकॉट की आवाजे तेज हो रही हैं, कई लोग BCCI पर सवाल उठा रहे हैं कि जब देश अभी भी पहलगाम हमले का शोक मना रहा है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद के हालात से जूझ रहा है, तब मैच क्यों कराया गया. कई लोगों को लगता है कि भारत-पाकिस्तान मुकाबले के लिए यह सबसे बुरा समय है.

मैच को लेकर कैसा है माहौल?

आमतौर पर, इस मैच से पहले का माहौल किसी उत्सव जैसा होता है. टिकट काउंटरों पर फैंस की भीड़ उमड़ पड़ती है, प्रैक्टिस के दौरान खिलाड़ियों को घेर लिया जाता है, और होटल लॉबी मीडिया वॉर जोन बदल जाती हैं. हालांकि, इस हफ़्ते वह उत्साह गायब है. शुक्रवार को भारत का प्रैक्टिस सेशन शांत था, स्टैंड आधे खाली थे, और ऑनलाइन टिकट पोर्टल पर अभी भी बिना बिके टिकट दिखाई दे रहे थे. आम चहल-पहल की जगह अब हिचकिचाहट और यहां तक कि विरोध ने ले ली है.

इस समय, भारत में जनभावना पाकिस्तान से जुड़ी किसी भी चीज़ के सख्त खिलाफ है. कई लोगों के लिए, भारत-पाकिस्तान का मैच देखना पहलगाम नरसंहार को नज़रअंदाज़ करने जैसा है. यह मैच पहलगाम में हुए आतंकी हमले, पाकिस्तान और पाक के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद हो रहा है. दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता, जिसे आमतौर पर रिकॉर्ड तोड़ दर्शकों की संख्या और मैदान पर होने वाले नाटकीय घटनाक्रम के लिए जाना जाता है, इस बार भारत को इसके खिलाफ एकजुट कर रही है.

पाकिस्तान मैच के बायकॉट की अपील 

जब भी भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होते हैं, भावनाएं सतह पर नहीं आतीं. जीत का जश्न राष्ट्रीय विजय की तरह मनाया जाता है. कई बार हार के बाद पुतले फूंके जाते हैं, खिलाड़ियों के घरों पर हमले होते हैं और परिवारों को धमकाया जाता है. हालांकि, इस बार तैयारी में त्योहारों जैसा माहौल नहीं है. टिकट अभी तक नहीं बिके हैं और प्रैक्टिस सेशन में भी दर्शकों की संख्या कम ही है.

ind vs pak
राशिद खान के साथ भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तानी कैप्टन सलमान आगा (Photo: PTI)

बमुश्किल दो महीने पहले, हाल ही में संन्यास लेने वाले भारतीय सितारों के एक ग्रुप ने इंग्लैंड में एक दिग्गज टीम के मैच से उसी सुबह नाम वापस ले लिया था जिस दिन उन्हें शाहिद अफरीदी की पाकिस्तानी टीम से भिड़ना था. यह कल्पना करना मुश्किल है कि जब उन्होंने टूर्नामेंट के लिए साइन अप किया था, तब उन्हें पाकिस्तान की भागीदारी के बारे में पता नहीं था.

सोशल मीडिया पर जमकर विरोध

सोशल मीडिया पर माहौल उत्साह से ज़्यादा बहिष्कार की ओर झुका है. गुस्सा इसलिए और गहरा गया है क्योंकि कई पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुलेआम अपने देश की सैन्य नीति का समर्थन किया था. इनमें से दो खिलाड़ी (फ़हीम अशरफ़ और अबरार अहमद), जिन्होंने भारत विरोधी कंटेंट पोस्ट किया था, अब पाकिस्तान की एशिया कप टीम का हिस्सा हैं. भारत में कई लोगों को यह खेल के नाम पर उकसावे जैसा लग रहा है.

ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही हफ़्तों बाद, जुलाई में मैच के ऐलान से आक्रोश फैल गया. मैच शुरू होने से ठीक पहले तक #BoycottIndvsPak जैसे हैशटैग फिर से ट्रेंड कर रहे हैं. अभिनेताओं से लेकर दिग्गजों, पत्रकारों और यहां तक कि पूर्व भारतीय क्रिकेटरों तक, कई लोगों ने इस भावना को जाहिर किया है.

इस नीरस माहौल में अप्रत्याशित रूप से कम टिकटों की बिक्री भी शामिल है, जो आमतौर पर विश्व क्रिकेट की सबसे चर्चित संपत्ति मानी जाती है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि प्रीमियम पैकेजों की ऊंची कीमतें—जिनमें लॉबी तक पहुंच, वीआईपी लाउंज, पार्किंग, खाना-पीना और निजी एंट्री गेट शामिल हैं- उल्टा पड़ गई हैं. 1.67 लाख रुपये से लेकर 4 लाख रुपये से ज़्यादा की प्रीमियम जोड़ी सीटें अभी तक नहीं बिकी हैं, जबकि कम कीमत वाले निचले स्टैंड के टिकट लगातार बिक रहे हैं.

भारत, पाकिस्तान के साथ क्यों खेल रहा है?

तो फिर यह मैच क्यों खेला जा रहा है? जवाब सीधा है- पैसा. अंचरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) और एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) जानती हैं कि भारत-पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं बिकता. टेलीविजन दर्शकों की संख्या बढ़ती है, विज्ञापन स्लॉट प्रीमियम रेट पर बिकते हैं, और प्रायोजकों की लाइन लग जाती है.

साल 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में, उनके मुकाबले को भारतीय टेलीविजन पर 26 अरब मिनट का चौंका देने वाला समय मिला, जो 2023 में होने वाले विश्व कप मुकाबले से भी ज़्यादा है. क्रिकेट बोर्डों के लिए, ये आंकड़े बेहद अहम हैं. सिर्फ़ तीन आईसीसी टूर्नामेंटों के मीडिया अधिकारों की कीमत करीब 1,400 करोड़ रुपये है, जिसमें हर सदस्य देश को सैकड़ों करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिलना तय है, जो भारत के बिना अकल्पनीय है, और भारत-पाकिस्तान मैच के बिना तो बिल्कुल भी नहीं. आईसीसी ने अतीत में यह भी स्वीकार किया है कि उसने जानबूझकर दोनों देशों के आमने-सामने होने के लिए ग्रुप को 'अरेंज' किया है.

अब तक, भारत बनाम पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का स्वर्णिम अखाड़ा रहा है. हालांकि मौजूदा माहौल में, हाल के मुकाबलों में पाकिस्तान से कड़ी टक्कर की कमी और आतंकवादी हमलों के कारण भारतीय जनता में अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी के प्रति नफरत को देखते हुए, इस खेल में रुचि और पैसा दोनों कम हो सकते हैं.

भारत सरकार का क्या है रुख?

भारत सरकार ने भी एक सीमा रेखा खींचने की कोशिश की है. अगस्त में, उसने ऐलान किया कि भारत पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय मैच नहीं खेलेगा, न ही वहां अपने खिलाड़ी भेजेगा, न ही पाकिस्तानी टीमों की मेज़बानी करेगा. हालांकि, उसने एशिया कप या विश्व कप जैसे बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में मुकाबलों की इजाजत दी.

बीसीसीआई का कहना है कि वह इसी नीति का पालन कर रहा है. आईपीएल अध्यक्ष अरुण धूमल ने शुक्रवार को इसे दोहराया, 'सरकार ने यह साफ कर दिया है कि हम द्विपक्षीय मैच नहीं खेलेंगे और सिर्फ बहुपक्षीय टूर्नामेंटों में ही पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे. हम सिर्फ सरकार की सलाह का पालन कर रहे हैं.' 

एशिया कप मुकाबले को रद्द करने की मांग वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची. याचिका में तर्क दिया गया कि क्रिकेट को राष्ट्रीय हित से ऊपर नहीं रखा जाना चाहिए और मांग की गई कि नए राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 के तहत बीसीसीआई को खेल मंत्रालय के अधीन लाया जाए. हालांकि, अदालत ने मामले को तत्काल लिस्ट करने से इनकार कर दिया.

क्या ग्लोबल इमेज की है फिक्र?

इस नीति के पीछे दो तर्क हैं. पहला, भारत वैश्विक खेलों की मेज़बानी या उनमें हिस्सा लेने में अनिच्छुक नहीं दिखना चाहता, खासकर जब वह ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए दावेदारी पेश करने की उम्मीद कर रहा है. दूसरा, मुकाबलों को तटस्थ स्थानों और बहुपक्षीय टूर्नामेंटों तक सीमित रखकर, सरकार विशेष रियायतें देने वाली नज़र आने से बचती है. राजनीतिक आधार पर वीज़ा देने से इनकार करना या भागीदारी को रोकना इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कम्युनिटी में भारत की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा सकता है.

भारत, पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय मैचों से बाहर रहने का विकल्प चुन सकता है, लेकिन वह अंतरराष्ट्रीय महासंघों की तरफ से संचालित बहुपक्षीय आयोजनों में उनकी भागीदारी को नहीं रोक सकता. ऐसा करना राजनीतिक दखल माना जाएगा और अंतरराष्ट्रीय खेल मानदंडों का उल्लंघन होगा. ओलंपिक चार्टर में साफ रूप से कहा गया है कि एथलीटों को नस्ल, धर्म या राजनीतिक मुद्दों के आधार पर प्रतिस्पर्धा से नहीं रोका जा सकता. नियम 44 इस तरह के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि खेल, राजनीति से स्वतंत्र रहें, भले ही द्विपक्षीय संबंध तनावपूर्ण हों.

जल संधि रुक सकते हैं तो क्रिकेट क्यों नहीं?

दुबई में रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा. ब्रॉडकास्टर्स मुनाफ़ा कमाएंगे, आईसीसी और एसीसी रेवेन्यू बांटेंगे, और दुनिया भर के लाखों फैंस इसे देखेंगे. हालांकि, घर पर जश्न का माहौल फीका रहेगा. पहलगाम में अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए, सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए, और खेल के औचित्य पर सवाल उठाने वाले आम नागरिकों के लिए, यह सिर्फ़ क्रिकेट नहीं है.

अगर वीज़ा रद्द किए जा सकते हैं, अगर लोगों के बीच आपसी संबंध ख़त्म किए जा सकते हैं, अगर जल संधियां भी रोकी जा सकती हैं, तो सिर्फ़ क्रिकेट के साथ ही अलग व्यवहार क्यों किया जाना चाहिए? क्या इसकी वजह आर्थिक दांव पर बहुत ज़्यादा है, या फिर इसलिए कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को राष्ट्रीय भावना से ऊपर रखा गया है? क्या वैश्विक खेल आयोजनों की मेज़बानी राष्ट्रीय हित से ज़्यादा अहम है? और अगर आईसीसी टूर्नामेंटों के मैचों का बायकॉट करने से अलगाव का ख़तरा है, तो क्या यह देश की अंतरात्मा पर भारी पड़ता है?

टकराव में आखिर जीत किसकी है?

भारत-पाकिस्तान का हर मुकाबला हमेशा बल्ले और गेंद की टक्कर से कहीं बढ़कर रहा है. लेकिन पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के साये में हुआ यह मुकाबला और भी भारी है. सैनिक सीमा पर लड़ रहे हैं, पहलगाम में जानें जा रही हैं और फिर भी खेल जारी है. यह एक असहज सवाल खड़ा करता है. मुनाफ़े और देशभक्ति के बीच के इस टकराव में असल में जीत किसकी हुई है?

जब पहली गेंद फेंकी जाएगी, तो मैच दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच लेगा. हर हाथ मिलाना, हंसी, नज़र, जश्न और विदाई एक लेंस से छानी जाएगी, और हर एक संभवतः एक कहानी बन जाएगी. फिर भी, भारत में जयकार कम होगी, तालियां सीमित होंगी. हर रन और हर विकेट के पीछे एक गहरा, अनसुलझा सवाल छिपा है. क्या क्रिकेट को तब भी जारी रखना चाहिए जब सीमा पार आतंकवाद के ज़ख्म अभी भी हरे हैं?

---- समाप्त ----
