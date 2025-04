RCB struggling players 2025: IPL 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए अंग्रेज ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन की मौजूदगी अब परेशानी का सबब बनती जा रही है.

आईपीएल की नीलामी में उनको 8.75 करोड़ रुपये की भारी-भरकम कीमत पर खरीदे गया. ल‍ियाम से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन उनका प्रदर्शन उनकी कीमत के आसपास भी नहीं है. ऐसे में सवाल है कि उनको रव‍िवार (20 अप्रैल) को पंजाब किंग्स के ख‍िलाफ होने वाले मुकाबले में मौका मिलेगा या नहीं.

What a way to start @RCBTweets ❤️🏏 pic.twitter.com/tJdDWc9yXm