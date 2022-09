Legends League Cricket: लखनऊ में चल रहा था लीजेंड्स क्रिकेट लीग का मैच, तभी स्टेडियम में चली गई लाइट...

भारत में इन दिनों दो बड़ी सीरीज़ चल रही हैं, इन्हीं में से एक लीजेंड्स क्रिकेट लीग हैं जहां पुराने जमाने के दिग्गज एक बार फिर मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. इसी का एक मैच रविवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया, जहां विवाद हो गया. यहां मैच के दौरान ही लाइट चली गई और पूरे मैदान में अंधेरा छा गया.



रविवार को जब लीजेंड्स क्रिकेट लीग का मैच जब चल रहा था, उस वक्त अचानक इकाना स्टेडियम में लाइट चली गई. करीब 15 मिनट तक स्टेडियम में अंधेरा छाया रहा और इस दौरान फैन्स ने अपने मोबाइल से ही स्टेडियम में रोशनी कर ली.

A Bad Management Though By UP Cricket Management at Ekana . 1 hour it took to enter a stadium despite having online booking. Shock they had no QR scanner and distributing online ticket via Box Office + Ever Famous Now Electricity Failure in an ongoing Match. pic.twitter.com/RO3JjGd2wW