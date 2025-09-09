चुनौती नहीं कप की दावेदार है AFG? एशिया कप में भारत-पाक की मुश्किलें बढ़ा सकती है राशिद ब्रिगेड! ये फैक्टर्स दे रहे गवाही

2024 टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल और 2023 वनडे वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के बाद अब अफगानिस्तान अपनी सफलता की नई कहानी लिखने को तैयार है. पिछले एक दशक में भारत एशिया की शीर्ष टीम रहा है, लेकिन अब अफगानिस्तान धीरे-धीरे पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को पीछे छोड़ते हुए दूसरे स्थान पर अपनी पहचान बना रहा है.

टी20 फॉर्मेट में अफगानिस्तान की सबसे बड़ी ताकत उनकी वर्ल्ड-क्लास स्पिन गेंदबाज़ी है. कप्तान राशिद खान की अगुआई में टीम निडर क्रिकेट खेलते हुए बड़ा बयान देना चाहती है. स्पिनरों के साथ-साथ तेज गेंदबाज़ी आक्रमण और कुछ धाकड़ बल्लेबाज़ टीम को संतुलन देते हैं.

स्पिन का दमखम लेकिन संतुलित टीम

17 सदस्यीय टीम का नेतृत्व राशिद खान कर रहे हैं. टीम में मोहम्मद नबी, करीम जनत और गुलबदीन जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, जबकि रहमानुल्लाह गुरबाज़ और इब्राहिम जादरान लगातार अच्छे ओपनर साबित हुए हैं. युवा ऑलराउंडर अज़मतुल्लाह उमरजई और 16 वर्षीय अल्लाह ग़ज़नफर टीम को नई ऊर्जा देते हैं.

तेज गेंदबाज़ी में फज़लहक फ़ारूकी, नवीन जैसे विकल्प मौजूद हैं. वहीं, स्पिन विभाग में राशिद, नबी, नूर अहमद और शरफ़ुद्दीन अशरफ़ किसी भी विपक्षी बल्लेबाज़ी को परेशान कर सकते हैं.

बल्लेबाजी में गहराई सबसे बड़ी कमी

अफगानिस्तान की गेंदबाजी तो बेहद मजबूत नजर आती है जो किसी भी टीम को पस्त कर सकती है. लेकिन बल्लेबाजी सवालों में है. गुरबाज़ और जादरान टीम को अच्छी शुरुआत देते हैं, पर बीच के ओवरों में भरोसेमंद बल्लेबाज़ों की कमी रहती है. ऑलराउंडरों पर निर्भरता अधिक है, जिससे अस्थिरता का खतरा बना रहता है.

अफगानिस्तान की हालिया सफलता और रिकॉर्ड

जोनाथन ट्रॉट के कोच बनने के बाद टीम ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप में चार मैच जीते, जिसमें इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका पर ऐतिहासिक जीत शामिल रही. 2024 टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड को हराकर सेमीफाइनल तक पहुंचना अफगानिस्तान की ताकत और आत्मविश्वास को दिखाता है.

अफगानिस्तान के ग्रुप मैच (एशिया कप)

बनाम हॉन्ग कॉन्ग, 9 सितंबर अबू धाबी

बनाम बांग्लादेश,16 सितंबर, अबू धाबी

बनाम श्रीलंका, 18 सितंबर, अबू धाबी

एशिया कप के लिए अफगानिस्तान की टीम: राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक (विकेटकीपर), मुजीब उर रहमान, अल्लाह गजनफर, नूर अहमद, फरीद अहमद, फजलहक फारूकी और नवीन उल हक.

