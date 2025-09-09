एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले से पहले दोनों टीमों के कप्तानों ने साफ कर दिया है कि वे अपने खिलाड़ियों को मैदान पर आक्रामकता दिखाने से नहीं रोकेंगे.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा से पूछा गया कि क्या दोनों देश के बीच सीमा-पार तनाव के बाद इस मुकाबले में टकराव बढ़ सकता है. लेकिन दोनों कप्तानों ने इस मसले को हल्का करने के बदले संकेत दिया कि 14 सितंबर को मुकाबला बेहद विस्फोटक होने वाला है.

सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'आक्रामकता हमेशा मैदान पर रहती है. आक्रामकता के बिना आप खेल नहीं सकते. मैं बहुत उत्साहित हूं कि कल से मैदान पर उतरने जा रहा हूं.'

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली भिड़ंत

यह पहली बार होगा जब भारत और पाकिस्तान टीमें ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद आमने-सामने होंगी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था.

Advertisement

इसका असर खेल जगत पर भी पड़ा. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) को कुछ समय के लिए रोका गया था. वर्ल्ड लीजेंड्स लीग में भारत ने ग्रुप स्टेज और सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इन्कार कर दिया था.

पाकिस्तानी कप्तान ने क्या कहा?

पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने भी सूर्यकुमार यादव की बात से सहमति जताई और कहा कि वे भी खिलाड़ियों को आक्रामकता दिखाने से नहीं रोकेंगे.

उन्होंने कहा, 'आपको किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है. अगर कोई खिलाड़ी आक्रामक होना चाहता है तो उसका स्वागत है. तेज गेंदबाज हमेशा आक्रामक रहना चाहते हैं क्योंकि वही उन्हें आगे बढ़ाता है. मेरे हिसाब से आक्रामकता मैदान तक सीमित रहे, यही जरूरी है.'

कब है भारत-पाक महामुकाबला?

भारत और पाकिस्तान की टीमें 14 सितंबर, रविवार को एशिया कप 2025 के ग्रुप स्टेज में भिड़ेंगी. इस मुकाबले को लेकर पहले से ही भारी रोमांच है और दोनों देशों के क्रिकेट फैन्स सांसें थामे इंतजार कर रहे हैं.



---- समाप्त ----