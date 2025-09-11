वापसी की कुलदीप कथा...जिसे इंग्लैंड दौरे पर बैठाकर रखा, उसने UAE के खिलाफ मचा दिया धमाल

Kuldeep Yadav IND vs UAE Asia cup 2025: कुलदीप यादव को एश‍िया कप के पहले मुकाबले में मौका मिला और उन्होंने बता दिया और जता भी दिया कि जब भी उनको चांस मिलेगा वो क्या चीज हैं... इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम हाल में जब गई तो कुलदीप को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. यह बतौर ख‍िलाड़ी किसी के लिए भी फ्रस्टशेन भरा भी हो जाता है, जब आप पूरे टूर पर खाली बैठे रहें.

पर, तब यह भी वजह भी बताई गईं कि इंग्लैंड में कंडीशन्स स्प‍िनर्स के मुफीद उतनी नहीं थी, इस वजह से कुलदीप यादव बाहर बैठे रहे. हालांकि टीम ने उस दौरे पर बैट‍िंग लाइनअप लंबी करने के लिए वॉश‍िंगटन सुंदर को मौका दिया.

पर कुलदीप यादव ने UAE के ख‍िलाफ बुधवार को ज‍िस ट्रेड‍िशनल तरीके से गेंद को घुमाया, उससे यह कमजोर टीम सरेंडर कर बैठी. उनकी गेंदें देखकर ऐसा लगा कि इसे समझने के लिए लालचंद राजपूत (UAE) को टीम को और भी सही से कोचिंग देनी होगी. कुलदीप का स्पेल देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जब चाहेंगे तब विकेट लेंगे.

प‍िच पर हल्की घास होने की वजह से कुलदीप को मौका दिया गया, और उन्होंने उन सारे अनुमानों को भी धता साब‍ित कर दिया जिसमें यह कहा जा रहा था कि उनको मौका तभी मिलेगा जब प‍िच सपाट होगी. कुलदीप के 4 व‍िकेट, श‍िवम दुबे के 3 व‍िकेट की बदौलत UAE की केवल 57 रनों पर आउट हो गई, जो भारत के ख‍िलाफ किसी भी टीम का टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम स्कोर है. जवाब में भारत ने 1 व‍िकेट खोकर महज 27 गेंदों पर 60 रन चेजकर जीत हास‍िल कर ली.

Kuldeep generated exceptional drift and spin on the Dubai pitch, leaving the batters struggling for answers

कुलदीप यादव एक ही ओवर में झटके 3 विकेट और बने कई रिकॉर्ड

कुलदीप यादव का कलाई का जादू UAE की पारी के नौवें और उनके खुद के दूसरे ओवर में चला.जब उन्होंने इस ओवर में राहुल चोपड़ा, मुहम्मद वसीम और हर्ष‍ित कौश‍िक को न‍िपटा दिया. वहीं हैदर अली को आउट कर कुलदीप ने UAE की पारी भी समेट डाली.

कुल मिलाकर कुलदीप ने एक बात तो साब‍ित की वो उस टाइप के गेंदबाज हैं, जो विकेट लेते हैं तो गुच्छों में लेते हैं. 14 स‍ितंबर को पाकिस्तान संग होने वाले मुकाबले में भी कुलदीप एक्स फैक्टर साब‍ित होंगे. कुलदीप का गेंदबाजी प्रदर्शन 4/7 एश‍िया कप टी20 इत‍िहास में दूसरा सबसे शानदार प्रदर्शन है. इससे पहले भुवनेश्वर कुमार ने दुबई में ही 2022 में अफगान‍िस्तान के ख‍िलाफ 4 ओवर में 4 रन देकर 5 विकेट लिए थे.

Back in the squad, straight into the wickets



Kuldeep Yadav delivers a magical spell



Watch #DPWorldAsiaCup2025 from Sept 9-28

वहीं कुलदीप यादव के इस प्रदर्शन के बाद एक और चीज सामने आ गई है. टी20 इंटरनेशनल मैचों में एक ओवर में तीन या उससे ज्यादा विकेट 4 बार कुलदीप ने लिए हैं. भारतीय खिलाड़ियों में सिर्फ युजवेंद्र चहल (2 बार) ने यह कारनामा एक से ज्यादा बार किया है. वहीं सभी देशों में देखें तो राशिद खान (6 बार) ही कुलदीप जितनी बार (जहां गेंद दर गेंद का डेटा उपलब्ध है) एक ओवर में तीन या ज्यादा विकेट ले चुके हैं.



VIDEO: India vs United Arab Emirates Asia Cup 2025 Match Highlights

कुलदीप की फ‍िटनेस कैसे सुधरी? कैसे हुई वापसी

UAE के ख‍िलाफ अपने 'चौके' के लिए कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया. प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान उन्होंने एड्रियन ले रॉक्स की तारीफ की. जो टीम के नए स्ट्रेंथ और कंडीशन‍िंग कोच हैं. कुलदीप ने कहा- एड्रियन का बहुत सारा थैंक्स... मैं अपनी गेंदबाजी और फिटनेस दोनों पर काम कर रहा था, और सब कुछ अच्छे से चल रहा है. मैं सही लेंथ पर गेंद डालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इससे बहुत फर्क पड़ता है. बल्लेबाज क्या करने वाले हैं, उन्हें समझना जरूरी होता है. मैच मैं इसी सोच के साथ खेल रहा था, कि अगली गेंद पर बल्लेबाज क्या करेंगे. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी कुलदीप मैच के बाद तारीफ की.

