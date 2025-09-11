scorecardresearch
 

'...छोटी टीमों को दबा देती हैं' भारत से मिली हार के बाद बदले UAE कोच के सुर, पहले दी थी चुनौती

भारत ने एशिया कप 2025 में यूएई को 9 विकेट से हराया. यूएई मात्र 57 रन पर ढेर हो गया, जबकि भारत ने लक्ष्य 4.3 ओवर में पूरा किया. कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए. कोच लालचंद राजपूत ने कहा कि खिलाड़ी भारतीय स्पिनर्स और बड़े नामों से दबाव में आ गए.

भारत ने यूएई को 9 विकेट से हराया. (Photo: @BCCI)
भारत ने यूएई को 9 विकेट से हराया. (Photo: @BCCI)

एशिया कप 2025 में भारत से मिली 9 विकेट की करारी शिकस्त के बाद यूएई के हेड कोच लालचंद राजपूत के सुर भी बदल गए हैं. मैच से पहले उन्होंने टीम इंडिया को चुनौती भरे लहजे में कहा था कि यूएई की टीम भारत को हरा सकती है. राजपूत ने दावा किया था कि यूएई की टीम संतुलित है और भारत के खिलाफ खेलने के लिए तैयार है. लेकिन करारी शिकस्त के बाद उन्होंने कहा कि यूएई पहली बार इतने बड़े नाम और इतनी उच्च स्तरीय गेंदबाजी का सामना कर रही थी, जिससे खिलाड़ी दबाव में आ गए.

भारत के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले में यूएई की पूरी टीम केवल 13.1 ओवर में 57 रन पर ढेर हो गई. जवाब में भारत ने महज़ 4.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. भारतीय गेंदबाजों का जलवा पूरे मैच में देखने को मिला. कुलदीप यादव ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके और मैन ऑफ द मैच रहे. उनके अलावा शिवम दुबे (3/4), वरुण चक्रवर्ती (1/4), अक्षर पटेल (1/13) और जसप्रीत बुमराह (1/19) ने भी अहम भूमिका निभाई.

क्या बोले यूएई के कोच

राजपूत ने हार के बाद कहा, ;उन्होंने कभी इस स्तर के गेंदबाजों का सामना नहीं किया है. बड़े नामों से वो दबाव में आ गए.' भारत ने इस मैच में एक खास रणनीति अपनाते हुए स्पिनर्स पर भरोसा जताया और सिर्फ जसप्रीत बुमराह को बतौर स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज खिलाया. अर्शदीप सिंह को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा गया.

राजपूत ने कहा, 'वर्ल्ड चैंपियंस टीमें छोटे प्रतिद्वंद्वियों को दबा देती हैं. पावरप्ले तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही स्पिनर्स आए, मैच बदल गया. पिच पर ज्यादा टर्न नहीं था, लेकिन अगर सामने कुलदीप और वरुण जैसे गेंदबाज हों, तो दुनिया के बड़े बल्लेबाज भी जूझते हैं. और अगर अर्शदीप जैसे गेंदबाज भी बाहर बैठ रहे हैं, तो ये टीम इंडिया की गहराई को दर्शाता है.'

