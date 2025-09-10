93 गेंद रहते भारत ने जीत लिया UAE से मुकाबला, T20 में इंग्लैंड का ये रिकॉर्ड टूटने से बचा

एशिया कप 2025 के दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को 9 विकेट से हराकर दमदार आगाज किया है. पहले बल्लेबाजी करते हुए यूएई की टीम 57 रनों पर ढेर हो गई. जिसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने 4.3 ओवर यानी महज 27 गेंदों में ही (60/1) में लक्ष्य पूरा कर दिया. यानी पूरा मैच केवल 17.4 ओवर में सिमट गया.
टीम इंडिया के नाम जुड़ा ये खास रिकॉर्ड
इस जीत के साथ भारत ने एक शानदार रिकॉर्ड अपने नाम किया है. किसी फुल मेंबर टीम द्वारा सबसे अधिक गेंदें शेष रहते टी20 जीत दर्ज करने के मामले में भारत अब दूसरे स्थान पर पहुंच गया है. यहां देखें सबसे ज्यादा गेंद रहते जीत वाले मैच...
101 गेंद शेष: इंग्लैंड बनाम ओमान, नॉर्थ साउंड, 2024
93 गेंद शेष: भारत बनाम यूएई, दुबई, 2025
90 गेंद शेष: श्रीलंका बनाम नीदरलैंड, चटगांव, 2014
90 गेंद शेष: ज़िम्बाब्वे बनाम मोज़ाम्बिक, नैरोबी, 2024
भारत का पिछला रिकॉर्ड 2021 में स्कॉटलैंड के खिलाफ दुबई में था, जब टीम ने 81 गेंद शेष रहते जीत दर्ज की थी.
इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने भी एक शानदार उपलब्धि हासिल की. इस मैच में अभिषेक शर्मा ने पारी की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा. ऐसा करने वाले वो कुछ चुनिंदा भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए.
भारतीय बल्लेबाज़ जिन्होंने T20I की पहली गेंद पर छक्का जड़ा
रोहित शर्मा- आदिल राशिद (इंग्लैंड) के खिलाफ, अहमदाबाद, 2021
यशस्वी जायसवाल- सिकंदर रज़ा (ज़िम्बाब्वे) के खिलाफ, हरारे, 2024
संजू सैमसन- जोफ्रा आर्चर (इंग्लैंड) के खिलाफ, मुंबई WS, 2025
अभिषेक शर्मा- हैदर अली (यूएई) के खिलाफ, दुबई, 2025
ऐसा रहा ये मुकाबला
मुकाबले में टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था. यूएई की टीम पहले बैटिंग करते हुए महज 57 के स्कोर पर ढेर हो गई थी. कुलदीप यादव को 4 तो शिवम दुबे को 3 सफलता मिली. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने इस टोटल को 5वें ओवर में ही चेज कर लिया.
यूएई की टीम जब पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी तो उसका पहला विकेट 26 के स्कोर पर गिरा. लेकिन अगले 31 रन बनाने में यूएई ने 9 विकेट गंवाए. कुलदीप ने इस मैच में 4 तो शिवम दुबे ने एक विकेट झटका. 58 रनों के जवाब में उतरी भारतीय टीम ने अभिषेक शर्मा के 16 गेंद में 30 और गिल के नाबाद 9 गेंद में 20 रनों और कप्तान सूर्या के नाबाद 7 रनों के दम पर ये मैच 4.3 ओवर में ही चेज कर लिया. भारत का अगला मैच 14 सितंबर को पाकिस्तान से होना है.
भारत (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.
संयुक्त अरब अमीरात (प्लेइंग इलेवन): मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा, आसिफ खान, हर्षित कौशिक, हैदर अली, ध्रुव पाराशर, मुहम्मद रोहिद खान, जुनैद सिद्दीकी, सिमरनजीत सिंह.a