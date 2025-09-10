scorecardresearch
 

Feedback

93 गेंद रहते भारत ने जीत लिया UAE से मुकाबला, T20 में इंग्लैंड का ये रिकॉर्ड टूटने से बचा

एशिया कप 2025 के दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने यूएई को 9 विकेट से हराकर दमदार आगाज किया है. पहले बल्लेबाजी करते हुए यूएई की टीम 57 रनों पर ढेर हो गई. इस टोटल को भारतीय टीम ने केवल 27 गेंदों में ही चेज कर लिया.

Advertisement
X
टीम इंडिया ने 93 गेंद रहते यूएई से जीत लिया मैच (Photo: @BCCI)
टीम इंडिया ने 93 गेंद रहते यूएई से जीत लिया मैच (Photo: @BCCI)

एशिया कप 2025 के दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को 9 विकेट से हराकर दमदार आगाज किया है. पहले बल्लेबाजी करते हुए यूएई की टीम 57 रनों पर ढेर हो गई. जिसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने 4.3 ओवर यानी महज 27 गेंदों में ही (60/1) में लक्ष्य पूरा कर दिया. यानी पूरा मैच केवल 17.4 ओवर में सिमट गया. 

टीम इंडिया के नाम जुड़ा ये खास रिकॉर्ड

इस जीत के साथ भारत ने एक शानदार रिकॉर्ड अपने नाम किया है. किसी फुल मेंबर टीम द्वारा सबसे अधिक गेंदें शेष रहते टी20 जीत दर्ज करने के मामले में भारत अब दूसरे स्थान पर पहुंच गया है. यहां देखें सबसे ज्यादा गेंद रहते जीत वाले मैच...

सम्बंधित ख़बरें

ind vs uae
15 हार के बाद फिर चला भारत का सिक्का, सूर्या ने टॉस में कराया कमबैक 
ind vs uae
'इधर मत देखो...', टॉस के वक्त सूर्या ने यूएई कप्तान के लिए मजे 
ind vs pak
भारत-पाक मैच से पहले दुबई के बिजनेसमैन ने मचाई हलचल, अकेले खरीद लिए सैकड़ों टिकट... 
ind vs uae
भारत ने 27 गेंद में ही UAE को 9 विकेट से हराया, एशिया कप में सूर्या ब्रिगेड का विजयी आगाज 
sanju
IND vs UAE: भारत की प्लेइंग11 से रिंकू-जितेश OUT, संजू को मौका 

101 गेंद शेष: इंग्लैंड बनाम ओमान, नॉर्थ साउंड, 2024
93 गेंद शेष: भारत बनाम यूएई, दुबई, 2025
90 गेंद शेष: श्रीलंका बनाम नीदरलैंड, चटगांव, 2014
90 गेंद शेष: ज़िम्बाब्वे बनाम मोज़ाम्बिक, नैरोबी, 2024

भारत का पिछला रिकॉर्ड 2021 में स्कॉटलैंड के खिलाफ दुबई में था, जब टीम ने 81 गेंद शेष रहते जीत दर्ज की थी.

यह भी पढ़ें: IND vs UAE Highlights: भारत ने महज 27 गेंद में यूएई को 9 विकेट से दी करारी मात, एशिया कप में सूर्या ब्रिगेड का विजयी आगाज

Advertisement

इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने भी एक शानदार उपलब्धि हासिल की. इस मैच में अभिषेक शर्मा ने पारी की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा. ऐसा करने वाले वो कुछ चुनिंदा भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए.

भारतीय बल्लेबाज़ जिन्होंने T20I की पहली गेंद पर छक्का जड़ा

रोहित शर्मा- आदिल राशिद (इंग्लैंड) के खिलाफ, अहमदाबाद, 2021
यशस्वी जायसवाल- सिकंदर रज़ा (ज़िम्बाब्वे) के खिलाफ, हरारे, 2024
संजू सैमसन- जोफ्रा आर्चर (इंग्लैंड) के खिलाफ, मुंबई WS, 2025
अभिषेक शर्मा- हैदर अली (यूएई) के खिलाफ, दुबई, 2025

ऐसा रहा ये मुकाबला

मुकाबले में टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था. यूएई की टीम पहले बैटिंग करते हुए महज 57 के स्कोर पर ढेर हो गई थी. कुलदीप यादव को 4 तो शिवम दुबे को 3 सफलता मिली. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने इस टोटल को 5वें ओवर में ही चेज कर लिया.

यह भी पढ़ें: IND vs UAE: 15 हार के बाद फिर चला भारत का सिक्का, सूर्या ने टॉस में कराया कमबैक

यूएई की टीम जब पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी तो उसका पहला विकेट 26 के स्कोर पर गिरा. लेकिन अगले 31 रन बनाने में यूएई ने 9 विकेट गंवाए. कुलदीप ने इस मैच में 4 तो शिवम दुबे ने एक विकेट झटका. 58 रनों के जवाब में उतरी भारतीय टीम ने अभिषेक शर्मा के 16 गेंद में 30 और गिल के नाबाद 9 गेंद में 20 रनों और कप्तान सूर्या के नाबाद 7 रनों के दम पर ये मैच 4.3 ओवर में ही चेज कर लिया. भारत का अगला मैच 14 सितंबर को पाकिस्तान से होना है.

Advertisement

भारत (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

संयुक्त अरब अमीरात (प्लेइंग इलेवन): मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा, आसिफ खान, हर्षित कौशिक, हैदर अली, ध्रुव पाराशर, मुहम्मद रोहिद खान, जुनैद सिद्दीकी, सिमरनजीत सिंह.a

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement