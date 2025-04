KL Rahul: चैम्पियंस ट्रॉफी से IPL तक... KL राहुल ने पलटा अपनी तकदीर का पासा, व्हाइट बॉल क्रिकेट में मचाई धूम

आईपीएल 2025 के 24वें मैच में केएल राहुल ने यादगार पारी खेली, जिससे दिल्ली कैपिटल्स (DC) का इस सीजन में अजेय रहने का सिलसिला बरकरार रहा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ आईपीएल मैच में केएल राहुल ने चिन्नास्वामी की पेचीदा पिच पर 175.47 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की. उन्होंने 53 गेंदों में नाबाद 93 रन बनाकर उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से जीत दिलाई.

पिछले कुछ समय तक टीम के लिए अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए जूझ रहे केएल राहुल ने चैम्पियंस ट्रॉफी से लेकर आईपीएल तक जिस तरह अपनी तकदीर का पासा पलटा है, वह उनके जैसा तकनीकी कौशल का धनी बल्लेबाज ही कर सकता है. व्हाइट बॉल क्रिकेट में केएल राहुल अपने करामाती प्रदर्शन से जरूर लुभाया है. टीम के लिए विकेटकीपिंग से लेकर ओपनिंग और मिडल ऑर्डर तक बिना शिकायत के वह सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं.

आरसीबी को उसके गढ़ में हराने के बाद जिस तरह मैदान पर सर्कल बनाकर बीच में उन्होंने अपना बल्ला ठोककर जश्न मनाया, उससे साबित होता है कि सीमित ओवरों के प्रारूप में वह अपने हुनर का लोहा मनवाने में कामयाब रहे हैं. उन्होंने बाद में यह भी कहा, ‘यह मेरा घरेलू मैदान है और मैं दूसरों से बेहतर इसे जानता हूं.’

