'IND vs PAK मैच जरूर होना चाहिए...', सुपर-4 में दोनों टीमों की भिड़ंत से पहले बोला ये दिग्गज

पूर्व भारतीय क्रिकेटर किरण मोरे ने कहा कि भारत-पाकिस्तान मैच की आलोचना गलत है क्योंकि यह एशिया कप जैसे बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट का हिस्सा है. उन्होंने सरकार के फैसले को सही ठहराया लेकिन दोहराया कि द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली जानी चाहिए.

भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप में रविवार को होगी दूसरी टक्कर (Photo: AP)
भारत के पूर्व क्रिकेटर किरण मोरे ने एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान मुकाबले की आलोचना पर जवाब देते हुए सरकार के फैसले का समर्थन किया है कि बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ खेला जाए. हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच सीमा पर बढ़े तनाव के चलते इस मैच की व्यापक आलोचना हुई थी.

क्या बोले किरण मोरे

फैंस के बड़े वर्ग ने भी दोनों देशों के बीच हुए ग्रुप-स्टेज मुकाबले का बहिष्कार किया. आलोचना के बीच, किरण मोरे ने सरकार के फैसले का समर्थन किया लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: संजू सैमसन ने सूर्या-गंभीर की प्लानिंग कर दी रिवील, एशिया कप में भारत के बेखौफ खेल की ये है वजह

मोरे ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा, 'कई लोगों ने भारत-पाकिस्तान मैचों की आलोचना की है. अगर यह भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज होती, तो निश्चित ही यह मुद्दा होता. लेकिन यह एशिया कप है... आपको ये मैच खेलने ही पड़ते हैं. इसलिए सरकार का फैसला सही है.'

हैंडशेक विवाद ने फिर बढ़ाया तनाव

भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप-स्टेज का मुकाबला विवादों भरा रहा. भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया. मैच जीतने के बाद भी भारतीय टीम ने पारंपरिक हैंडशेक नहीं किया.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान की फिर फजीहत... IND vs PAK मैच में एंडी पायक्रॉफ्ट ही होंगे रेफरी, ICC ने सुनाया फैसला

इन घटनाओं से पाकिस्तान टीम नाराज़ हो गई और उन्होंने पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने मैच रेफरी एंडी पायकॉफ्ट के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई कि उन्होंने भारतीय टीम पर कोई कार्रवाई नहीं की. हालांकि, आईसीसी ने पीसीबी की किसी भी मांग को तवज्जो नहीं दी.

इस बीच, एंडी पायकॉफ्ट को फिर से भारत-पाकिस्तान सुपर-4 मुकाबले (21 सितंबर) के लिए मैच रेफरी नियुक्त किया गया है. पिछले मैच में हुए विवादों के बाद यह दूसरा आमना-सामना और भी तनावपूर्ण होगा और फैंस के लिए मुकाबले को और रोमांचक बना देगा.

---- समाप्त ----
