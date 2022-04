Kieron Pollard Retires: IPL के बीच वेस्टइंडीज़ के कायरन पोलार्ड ने किया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान

Kieron Pollard Retires: वेस्टइंडीज़ के स्टार क्रिकेटर कायरन पोलार्ड ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. 20 अप्रैल को कायरन पोलार्ड ने इंस्टाग्राम पर एक मैसेज शेयर करते हुए यह ऐलान किया. 34 साल के कायरन पोलार्ड इस वक्त भारत में हैं और आईपीएल 2022 में हिस्सा ले रहे हैं.

कायरन पोलार्ड ने अपने रिटायरमेंट मैसेज में लिखा है कि एक लंबे मंथन के बाद मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का फैसला लिया है. कई युवाओं की तरह मेरा भी सपना वेस्टइंडीज़ टीम के लिए क्रिकेट खेलना था, मैं गर्व से कहता हूं कि मैंने 15 साल तक वेस्टइंडीज़ के लिए टी-20 और वनडे क्रिकेट खेला है.

कायरन पोलार्ड का इंटरनेशनल करियर

टी-20 क्रिकेट के लीजेंड माने जाने वाले 34 साल के कायरन पोलार्ड ने वेस्टइंडीज़ के लिए 123 वनडे मैच खेले हैं, जबकि 101 टी-20 इंटरनेशनल मैच भी खेले हैं. कायरन पोलार्ड के नाम 2706 वनडे रन, 55 विकेट हैं. जबकि टी-20 इंटरनेशनल में कायरन पोलार्ड ने 1569 रन, 42 विकेट अपने नाम किए हैं.

कुल वनडे- 115, रन- 2706, औसत- 26.01

शतक- 3, अर्धशतक- 13, छक्के- 135, चौके- 171



कुल टी-20- 101, रन- 1569, औसत- 25.30

अर्धशतक- 6, छक्के- 99, चौके- 94

POLLARD BIDS FAREWELL TO INTERNATIONAL CRICKET.@windiescricket ❤️❤️.

PS… thank you @insignia_sports for putting this trip down memory lane together to support my statement. https://t.co/1E87uGw1rH