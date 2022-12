Kavya Maran IPL Auction 2023: आईपीएल नीलामी के बीच छाईं काव्या मारन... जमकर लुटाए पैसे, यूजर्स ने किया ट्रोल

Kavya Maran IPL Auction 2023: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2023 सीजन के लिए कोच्चि में मिनी ऑक्शन हुआ, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) टीम की सीईओ काव्या मारन पूरी तरह से छाई रहीं. हर बार आईपीएल के दौरान काव्या सोशल मीडिया पर छा जाती हैं. इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है.

मगर इस बार काव्या को यूजर्स ने जमकर ट्रोल किया है. सनराइजर्स टीम ने इंग्लैंड के युवा और आक्रामक बल्लेबाज हैरी ब्रूक को 13.25 करोड़ रुपये में खरीदा. जबकि मयंक अग्रवाल के लिए 8.25 करोड़ रुपये की बोली लगाई. काव्या और हैदराबाद टीम की बोली यहीं नहीं रुकी.

उन्होंने साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज हेनरी क्लासेन को 5.25 करोड़ रुपये और विवरांत शर्मा को 2.60 करोड़ रुपये में खरीदा. मिनी ऑक्शन में शुरुआत से ही काव्या मारन और उनकी फ्रेंचाइजी छाई रही. उन्होंने जमकर पैसा लुटाया और मनमुताबिक खिलाड़ी खरीदे. इसके बाद यूजर्स ने ट्विटर पर मारन को ट्रोल करना शुरू कर दिया.

Kavya akka already spent 22 cr for 2 players 😊 thank u kaa 🤝🤝🤝 December 23, 2022

इस तरह यूजर्स ने किए कमेंट

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'काव्या ने शुरुआत में ही दो खिलाड़ियों को खरीदने में 22 करोड़ रुपये खर्च कर दिए.' बता दें कि ये दोनों प्लेयर हैरी ब्रूक और मयंक अग्रवाल हैं. एक अन्य यूजर ने एक फिल्मी फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'काव्या कहना चाह रही हैं कि कुछ महंगा नहीं मिला, तो सस्ते को ही महंगा बनाकर खरीद लिया.'

Kavya is shopping there..😅 — Jithin #12 (@jithin_srt) December 23, 2022

एक अन्य यूजर ने लिखा, 'काव्या यहां (नीलामी) शॉपिंग कर रही हैं.' इन सबके अलावा काव्या मारन का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें हैरी ब्रूक को खरीदने के बाद वाला काव्या का रिएक्शन दिख रहा है. काव्या बेहद खुश नजर आईं.

Aisa hi chalta rha to mi k time Tak kavya ka purse Khali hoga 😂😂 — Amit Panghal (@AmitPanghal757) December 23, 2022

कौन हैं काव्या मारन

काव्या मारन मशहूर उद्योगपति कलानिधि मारन की बेटी हैं. कलानिधि सन ग्रुप के संस्थापक हैं. कलानिधि विभिन्न टेलीविजन चैनलों, एफएम रेडियो स्टेशनों, डीटीएच सेवाओं, समाचार पत्रों और एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस के मालिक भी हैं.

काव्या मारन बहुत अच्छी स्कॉलर भी रही हैं. उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से संबद्ध 'लियोनार्ड एन स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस' से एमबीए किया हुआ है. इससे पहले काव्या ने चेन्नई स्थित स्टेला मारिस कॉलेज से बी कॉम की डिग्री हासिल की थी.