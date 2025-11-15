कोलकाता टेस्ट में अचानक बाहर हुए साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के स्टार गेंदबाज कग‍िसो रबाडा के गुवाहाटी टेस्ट में खेलने को लेकर संशय है. शुक्रवार (14 नवंबर) को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में टेस्ट मैच शुरू हुआ. वहीं गुवाहाटी के के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से होगा. कोलकाता टेस्ट में रबाडा की जगह कॉर्ब‍िन बॉश को टीम ने मौका दिया.

अब साउथ अफ्रीका टीम ने दूसरे टेस्ट में कगिसो रबाडा की उपलब्धता को लेकर टेंशन में में है, रबाडा कोलकाता टेस्ट से ठीक पहले पसली में चोट लगने के कारण बाहर हो गए थे. टीम प्रबंधन ने पुष्टि की कि उनकी आगे की जांचें की जा रही हैं. रबाडा को मंगलवार (11 नवंबर) को पहले ट्रेनिंग सेशन के दौरान पसली में चोट लगी थी. कई मेडिकल जांचों के बाद अंततः उन्हें ईडन गार्डन्स में सीरीज ओपनर से अंतिम समय में बाहर होना पड़ा.



Toss Update 🪙



🇿🇦 South Africa have won the toss and elected to Bat first.#TheProteas Men’s fast bowler Kagiso Rabada has been ruled out of the match after sustaining a rib injury during training. 🏏



Here’s how we line up for today’s clash. 💪 pic.twitter.com/bREZ9vxcYd — Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 14, 2025

टीम मीडिया मैनेजर ने बताया- केजी (कागिसो रबाडा) को मंगलवार को पहले ट्रेनिंग सेशन में चोट लगी. फिर बुधवार (12 नवंबर) सुबह उनकी स्कैनिंग हुई, उसके बाद मैच के पहले दिन की सुबह फिटनेस टेस्ट कराया गया, जिसमें उन्हें असहजता महसूस हुई, इसलिए उन्हें मैच से बाहर कर दिया गया.

जब उनसे 22 नवंबर से गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट में रबाडा की वापसी की संभावना पर पूछा गया, तो मैनेजर ने कहा- वह अभी भी मेडिकल टीम की आगे की जांच प्रक्रिया में हैं. अफ्रीकी टीम ने रबाडा को खिलाने पर फैसला शुक्रवार (14 नवंबर) सुबह तक के लिए खुला रखा था. उनकी अनुपस्थिति में कॉर्बिन बॉश को मार्को जानसेन और सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर वियान मुल्डर के साथ प्लेइंग XI में शामिल किया गया, जो उनके करियर का सिर्फ चौथा टेस्ट है.

कोलकाता टेस्ट में भारत की प्लेइंग-XI: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

कोलकाता टेस्ट में साउथ अफ्रीका की प्लेइंग-XI: एडेन मार्करम, र‍यान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेने (विकेटकीपर), साइमन हार्मर, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज



