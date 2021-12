'क्या पागल है यार हमारा कप्तान', कपिल देव के लिए 1983 WC विजेता ओपनर ने ऐसा कहा

कपिल देव की कप्तानी में भारतीय टीम ने 1983 में वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया. इस ऐतिहासिक जीत के किस्से सुनाते हुए टीम के लगभग सभी खिलाड़ियों की आंख से आंसू निकल आए. 'इंडिया टुडे' के स्पेशल शो ''83 के स्टार्स'' में.सभी खिलाड़ियों ने यादगार किस्से सुनाए.

प्रोग्राम में शामिल हुए रियल क्रिकेट स्टार

इस प्रोग्राम में वर्ल्ड कप विजेता टीम के स्टार सुनील गावस्कर, कप्तान कपिल देव, संदीप पाटिल सहित टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ फिल्म 83 के अभिनेता भी मौजूद रहे. यह फिल्म वर्ल्ड कप विजय की सच्ची घटनाओं पर ही आधारित है. इस बायोपिक के सभी खिलाड़ी और वर्ल्ड कप विजेता टीम के रियल स्टार भी प्रोग्राम में मौजूद रहे.

कपिल देव को पागल कहते थे श्रीकांत

राजदीप सरदेसाई को किस्सा सुनाते हुए वर्ल्ड कप विजेता टीम के ओपनर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कहा कि कपिल देव पागल कप्तान थे, इसलिए वह बेहद शानदार थे. फिल्म में श्रीकांत का किरदार निभाने वाले जीवा ने कहा कि श्रीकांत यही कहते थे कि 'क्या पागल है यार हमारा कप्तान'. शो के दौरान इसी वाकये को श्रीकांत ने अपने ढंग से समझाया.

