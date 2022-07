Ben Stokes-Joe Root: ‘बच्चे तुम्हें देखकर क्रिकेटर बन रहे…’, जो रूट ने दी बेन स्टोक्स को इमोशनल विदाई, Video

इंग्लैंड टीम के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने हाल ही में वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. 31 साल के बेन स्टोक्स ने अपने इस फैसले से हर किसी को हैरान कर दिया था. साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेलने वाले बेन स्टोक्स को टीम ने ड्रेसिंग रूम में स्पेशल विदाई दी. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट ने इस दौरान इमोशनल स्पीच भी दी है.

इंग्लैंड क्रिकेट ने जो रूट की स्पीच का वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आपके (बेन स्टोक्स) के मन में काफी ख्याल होंगे. एक दोस्त के तौर पर मेरे मन में भी काफी कुछ है. करियर में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करने के साथ-साथ फील्ड के बाहर भी शानदार चीज़ें रहीं.

"Kids now want to bat, bowl and field because of the way you have gone about it and done it in an England shirt."