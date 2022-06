Test Rankings: जो रूट का जलवा, फिर बने नंबर-1 टेस्ट बल्लेबाज, कोहली-रोहित बहुत पीछे

इंग्लैंड टेस्ट टीम के पूर्व कप्तान जो रूट (Jo Root) टेस्ट क्रिकेट में ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज़ में जो रूट ने रनों का अंबार लगा दिया और अब इसी का फायदा उनको मिला है. जो रूट अब टेस्ट रैंकिंग में नंबर-1 बल्लेबाज बन गए हैं. बुधवार को जारी की गई ताज़ा रैंकिंग में जो रूट टॉप पर हैं.

न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच जारी सीरीज शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लैबुशेन नंबर-1 टेस्ट बल्लेबाज थे. लेकिन जो रूट ने इस सीरीज़ में उन्हें पछाड़ दिया, अब इंग्लिश बल्लेबाज जो रूट के 897 प्वाइंट हो गए हैं, जबकि मार्नस लैबुशेन के 892 प्वाइंट हैं.

टॉप-10 टेस्ट बल्लेबाज-

1. जो रूट

2. मार्नस लैबुशेन

3. स्टीव स्मिथ

4. बाबर आजम

5. केन विलियमसन

6. डिमुथ करुणारत्ने

7. उस्मान ख्वाजा

8. रोहित शर्मा

9. ट्रेविस हेड

10. विराट कोहली

जो रूट पहली बार अगस्त 2015 (917 रेटिंग) में टेस्ट रैंकिंग में नंबर-1 बने थे, जबकि दिसंबर 2021 में जो रूट आखिरी बार इस पॉजिशन पर थे. जो रूट कुल 163 दिन के लिए नंबर-1 टेस्ट प्लेयर थे. अगर फैब फोर की बात करें तो स्टीव स्मिथ (1506 दिन), विराट कोहली (469 दिन) और केन विलियमसन (245 दिन) के लिए नंबर-1 रहे हैं.

🔹Joe Root reclaims No.1 spot 🥇

🔹Trent Boult bursts into top 10 🔥



Plenty of movement in the @MRFWorldwide ICC Test Player Rankings after the second #ENGvNZ match 👉 https://t.co/J6m5cEKRSA pic.twitter.com/CqV1mlBMmF